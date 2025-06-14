Аятолла Хаменеи приказал запустить по Израилю до тысячи баллистических ракет 14.06.2025, 11:01

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Аятолла Хаменеи

Но удары ЦАХАЛа по иранским базам сделали это невозможным.

Прошел день с тех пор, как Израиль начал внезапную атаку на ядерные объекты и военные базы Ирана. Масштабные атаки ВВС по всему Ирану продолжаются и охватывают большую территорию страны, а самолеты ВВС завершили волну атак в небе над Тегераном, пишут «Детали».

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар заявил утром в субботу, что «атаки в небе над Тегераном имеют оперативное и общенациональное значение».

Сегодня рано утром сообщалось, что истребители ВВС Израиля атаковали в Тегеране, Карадже, Исфахане и других городах. Четыре иранских источника сообщили New York Times: Израиль атаковал по меньшей мере дюжину ракетных складов, военных баз и ядерных объектов в Тегеране, Тебризе, Исфахане, Керманшахе, Араке и других городах.

Два высокопоставленных представителя Корпуса стражей исламской революции заявили New York Times, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал иранским военным запустить до тысячи баллистических ракет по Израилю, чтобы подавить его противовоздушную оборону, — но удары ЦАХАЛа по иранским базам, где хранились ракеты, сделали это невозможным. По их словам, атака нарушила возможность быстро перемещать ракеты из мест хранения на стартовые площадки.

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