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Израиль мобилизует еще две бригады резервистов

  • 14.06.2025, 11:58
  • 1,328
Израиль мобилизует еще две бригады резервистов

Для развертывания на северной границе.

После оценки ситуации в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛе) было принято решение мобилизовать резервистские бригады «Эгроф барзель» (205) и «Эциони» (6) для реализации различных сценариев на северном театре военных действий, пишут «Детали».

Резервисты укрепляют позиции в населенных пунктах вдоль сирийско-ливанской границы, поскольку ЦАХАЛ не исключает сценарий, в котором иранцы попытаются провести наземные операции из Ливана и Сирии.

Всего на резервистскую службу на данный момент были призваны десятки тысяч человек, в частности, в ВВС, военную разведку и службу тыла.

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