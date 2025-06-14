Лукашенко заявил, что белорусам нужно меньше есть картошки 18 14.06.2025, 13:56

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Диктатор вспомнил о лишнем весе и фигуре.

Во время рабочей поездки в Волковыск Александр Лукашенко выслушал доклады областных и местных чиновников. Диктатор поинтересовался, как обстоят дела с картофелем в Гродненском регионе. Глава КГК и уполномоченный представитель Лукашенко по Гродненской области Василий Герасимов заявил, что проблем с клубнем не было. Диктатор снова пригрозил чиновникам и дал «совет» людям.

— Смотрите, чтобы не было [проблем] в будущем году. Сейчас позвал [сельхозпроизводителей]: ты заготовь столько, столько, столько. Сколько надо — в резерв, у себя держите, но чтобы хватало. Я понимаю, конечно, в России в два−три раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать — крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж, — заявил Лукашенко. — Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас.

Он также посоветовал не часто употреблять картофель, так как это может плохо сказаться на фигуре.

— Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре, — поучал Лукашенко.

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