DeepState: Украинские защитники отбросили россиян возле Котляровки на границе с Днепропетровщиной 1 14.06.2025, 17:36

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Россияне продолжают свои попытки прорваться в Днепропетровскую область.

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле населенного пункта Котляровка в Донецкой области, который находится на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что россияне в это же время продвинулись возле населенных пунктов Отрадное, Шевченко Первое и Комар в Донецкой области.

Отмечается, что сегодня, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижения российских войск на Днепропетровскую область сейчас нет. Он подчеркнул, что оккупантам важно создать информационную волну.

По словам Зеленского, россияне пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для этого враг запускает маленькие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

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