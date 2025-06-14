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Иранские чиновники бегут в Россию из-за израильских ударов

  • 14.06.2025, 19:12
  • 4,302
Иранские чиновники бегут в Россию из-за израильских ударов

Несмотря на официальную блокировку воздушного пространства.

Иранские оппозиционные источники сообщают о бегстве высокопоставленных чиновников режима из Тегерана на фоне израильских ударов. По их данным, представители иранского руководства, а также приближённые бизнес-структуры спешно покидают страну и направляются в Россию, несмотря на официальную блокировку воздушного пространства, пишет cursorinfo.co.il.

На распространённых в соцсетях видеозаписях, как утверждают активисты, зафиксировано, как через тегеранский аэропорт Мехрабад в экстренном порядке вывозятся чиновники и местные олигархи. При этом сами власти Ирана не комментируют сообщения о вылетах, а государственные СМИ хранят молчание.

Если информация подтвердится, это может свидетельствовать о кризисе доверия внутри иранского режима. Кроме того, выбор направления бегства вызывает немало вопросов — вновь фигурирует Россия, которая всё чаще становится убежищем для лиц, связанных с международно изолированными и авторитарными режимами.

«Почему именно Россия? Потому что Москва давно превратилась в безопасную гавань для союзников террористических структур и диктатур», — пишут иранские оппозиционные Telegram-каналы, подчёркивая, что Москва продолжает принимать у себя беглецов, находящихся под международными санкциями и подозреваемых в соучастии в репрессиях и преступлениях.

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