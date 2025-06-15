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Атака Израиля на Иран в восприятии Путина является и атакой на Россию

  • Алексей Тихонов
  • 15.06.2025, 10:08
  • 4,646
Атака Израиля на Иран в восприятии Путина является и атакой на Россию

«Медовый месяц» в отношениях между Кремлем и Белым домом подходит к концу.

То, что Иран неизбежно попадет под удары Израиля было предсказуемо: Иран слишком очевидно шел к созданию ядерного оружия, что было красной линией как для Израиля, так и для США, независимо от того, кто сидит в Белом Доме. Не берусь предполагать, к каким конечным последствиям для Ирана приведут израильские удары, однако они точно окажут непосредственное влияние на войну в Украине и отношения между Трампом и Путиным.

Вероятно, мы лишь через несколько десятилетий узнаем из рассекреченных американских архивов, были ли удары Израиля по Ирану подготовлены совместно с США. Несмотря на то, что буквально с первых дней президентства Трампа американская пресса полнилась слухами от «осведомленных» источников о том, что Трамп крайне недоволен позицией Нетаньяху, нельзя исключать, что все это было лишь дымовой завесой.

На деле же мы видим, что США не участвуют непосредственно в ударах по Ирану и старательно от них открещиваются, в результате чего Ирану сложно претворить в жизнь свои угрозы – ударить по многочисленным американским военным объектам в Персидском заливе и нефтяной инфраструктуре американских союзников в регионе. Такие удары Ирана будут восприняты как неспровоцированная агрессия, что полностью развяжет руки Трампу на проведение практически любой по своим масштабам военной операции США против Ирана. Вряд ли Иран заинтересован в таком исходе.

Таким образом, у Ирана, фактически, связаны руки и он вряд ли пойдет на конфликт с США, а значит будет вынужден ограничиться нанесением ракетных и шахедных ударов по Израилю, которые, как и в прошлый раз, вряд ли смогут нанести ему какой-либо существенный урон. Несмотря на то, что все выглядит как классический развод Ирана добрым (США) и злым (Израиль) полицейским, я скорее полагаю, что такой задумки не было, и Нетаньяху просто-напросто умело использовал недалекого Трампа в своих целях.

Что однако очевидно, так это то, как воспримет бомбардировки Ирана страдающей паранойей Путин. Он будет уверен, что США и Израиль давно готовили эту операцию, а все попытки США вести переговоры с Ираном были не более, чем блефом. Получается, блефовал Трамп и с Путиным, когда в своем недавном разговоре с ним просил обитателя Кремля повлиять на Иран. Путин уже, вероятно, готовился сыграть свою любимую роль бесполезного модератора, заинтересованного не в достижении результата, а в бесконечном затягивании процесса, как он уже оказался не нужен.

В результате можно ожидать ухудшение отношения Путина к Трампу, которого, до сего момента, Путин явно воспринимал как удобного дурака. Переговорная позиция России по Украине, вероятно, лишь еще более ужесточится из-за недоверия Кремля к любым обещаниям Трампа (хотя, надо признаться, обещания Трампа, как и обещания Путина, и так ничего не стоят).

Путину же в сложившей ситуации особенно неудобно: идет атака на его важного военного союзника, с которым он даже подписал договор о каком-то стратегическом партнерстве, а он никак не может ему помочь. Формально США не участвуют в атаке на Иран, помогать же Ирану оказывать давление на Израиль Путин не решится, поскольку это будет означать прямой конфликт с правящими в США республиканцами, да собственно уже и нечем – в приграничной Израилю Сирии нет своего Асада, а Хезболла, которую Россия щедро снабжала оружием, уже больше не представляет угрозы для Израиля.

Помимо прочего, ракетная атака Израиля еще и наглядно демонстрирует, насколько ограничены военные возможности России в воздухе и как неэффективны и архаичны её военные технологии: Израиль за одну ночь добивается большего военного успеха, чем продолжающиеся уже четвертый год российские ракетные и авиаудары по Украине.

Атака Израиля на Иран в восприятии Путина является и атакой на Россию. Путин считает, что если Россия не достигнет военного успеха в Украине, то с ней в будущем поступят также, как с Ираном. В глазах Путина атака на Иран говорит о том, что Трамп пытается обмануть Путина, говоря о том, что готов поделить с ним мир по образцу Ялты, а на самом деле Трамп по-прежнему придерживается политики однополярного мира с гегемонией США.

Осторожно предположу, что медовый месяц в отношениях между Трампом и Путиным подходит к концу. При этом вряд ли Трамп как-то лично ожесточится против Путина и начнет с ним личную вендетту, поскольку слишком труслив для этого. Скорее он просто утратит к нему интерес и отдаст борьбу с Россией на откуп Конгрессу.

Алексей Тихонов, «Телеграм»

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