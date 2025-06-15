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Израиль успешно атаковал в Иране ядерный завод в Исфахане и энергетические объекты

  • 15.06.2025, 14:30
Израиль успешно атаковал в Иране ядерный завод в Исфахане и энергетические объекты
иллюстративное фото

Несколько критически важных зданий получили повреждения.

В результате израильской атаки несколько критически важных зданий на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в соцсети X. По данным агентства, пострадали, в частности, установка по конверсии урана и завод по производству топливных пластин. При этом, как уточнили в МАГАТЭ, повышения уровня радиации за пределами объекта не зафиксировано.

Помимо Исфахана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по другим важным объектам иранской инфраструктуры. В частности, атаке подвергся газоперерабатывающий завод «Фаджр Джам» в районе Бушира на юго-западе страны. Этот промышленный комплекс, расположенный на побережье Персидского залива, играет значительную роль в иранской энергетике. Как сообщает агентство Tasnim, в результате удара на территории завода вспыхнул пожар.

Также был атакован один из стратегических объектов газодобычи — крупнейшее в Иране месторождение «Южный Парс». По данным Mehr, израильские удары привели к серьезным разрушениям инфраструктуры на объекте.

Иранским ядерным объектам в Исфахане, а также в Натанзе нанесен серьезный урон в ходе израильских авиаударов, пишет, в свою очередь, The Guardian, ссылаясь на оценки военного командования Израиля. По словам одного из представителей командования, устранение последствий атак может занять «значительно больше, чем несколько недель».

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