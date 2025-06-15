Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном 15.06.2025, 18:09

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Израильские военные готовы нанести по Ирану «сокрушительный удар».

Израильские военные ведут «войну ради спасения» и готовы нанести по Ирану «сокрушительный удар», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху посетил Бат-Ям, где ночью иранская баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом. Он высказал соболезнования семьям погибших и заявил, что Иран заплатит за произошедшее «очень высокую цену».

«Мы ведем экзистенциальную борьбу с жестоким врагом, который стремится к нашему уничтожению. Наши бойцы и пилоты мужественно действуют в небе над Ираном. Мы нанесем им сокрушительный удар — и победим», — говорится в сообщении в телеграм-канале израильского премьера.

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