Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном
- 15.06.2025, 18:09
- 2,064
Израильские военные готовы нанести по Ирану «сокрушительный удар».
Израильские военные ведут «войну ради спасения» и готовы нанести по Ирану «сокрушительный удар», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху посетил Бат-Ям, где ночью иранская баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом. Он высказал соболезнования семьям погибших и заявил, что Иран заплатит за произошедшее «очень высокую цену».
«Мы ведем экзистенциальную борьбу с жестоким врагом, который стремится к нашему уничтожению. Наши бойцы и пилоты мужественно действуют в небе над Ираном. Мы нанесем им сокрушительный удар — и победим», — говорится в сообщении в телеграм-канале израильского премьера.