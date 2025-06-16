ЦАХАЛ ударил по ключевым точкам иранского режима 16.06.2025, 7:48

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Фото: ввс израиля

Атакованы командные центры сил «Кудс.

Армия обороны Израиля объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны.

Об этом сообщает Telegram ЦАХАЛа.

Согласно заявлению, атака была направлена на уничтожения мощностей Ирана по производству оружия.

Так, по данным ЦАХАЛа, сегодня удары были нанесены по объектам инфраструктуры, которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции (КСИР), спецподразделению «Кудс», а также вооруженным силам Ирана.

«Под удар попали многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану», - говорится в публикации.

Стало известно, что по данным Армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на иранской территории.

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