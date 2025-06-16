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ВСУ взяли в плен 21-летного белоруса

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  • 16.06.2025, 15:14
  • 1,778
ВСУ взяли в плен 21-летного белоруса

Он воевал на стороне России.

21-летний белорус Артур Аракелян из агрогородка Печищи Гомельской области попал в плен в Украине. Он воевал на стороне России, пишет сайт «Радыё Свабода».

В украинском проекте Координационного штаба Украины «Хочу жить» сообщили изданию, что белорус родился в декабре 2004 года и родом он из Гомельской области. Эту же информацию подтвердили и «Киберпартизаны». Известно, что Аракелян по состоянию на июль 2020 года работал в сельском хозяйстве «Прогресс-Агро», которое ликвидировали в 2023 году.

Белоруса взяли в плен во время боев в Луганской области. Он воевал в 27 мотострелковом полку 25 общевоенной армии. Этот полк создали в 2023 году. С учетом Аракеляна, по информации «Радыё Свабода» в украинском плену находятся восемь белорусов.

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