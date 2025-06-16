Цена нефти растеряла часть роста, набранного на конфликте Израиля и Ирана 16.06.2025, 18:03

Ранее стоимость нефти подскочила на 13%.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах 16 июня опустились на минимуме на 1,33% (по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу, 13 июня), до $73,25. С максимума дня на уровне $78,32 за баррель котировки потеряли 6,48%.

К вечеру 16 июня цены скорректировались до $72,82 за баррель, что на 1,9% ниже уровня закрытия торгов в пятницу. Чуть позже котировки снова немного выросли и к 16:20 по Минску торговались на уровне $73,03.

13 июня цены на нефть марки Brent взлетели на 13% после атаки Израиля на Иран. В ту ночь Израиль нанес удары по Ирану. Целью атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой. Мировые рынки отреагировали ростом защитных активов, а также резким скачком цен на нефть.

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