Как истребители F-16 меняют ход войны в Украине 2 16.06.2025, 19:15

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F-16 значительно укрепили воздушные возможности Киева.

Поступление истребителей F-16 в украинские вооруженные силы стало одним из самых заметных событий войны с Россией. Эти самолеты четвертого поколения значительно усилили возможности Украины в защите воздушного пространства и борьбе с российскими воздушными угрозами, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

F-16 отлично справляются с перехватом ракет и дронов, включая российские крылатые ракеты и иранские дроны Shahed. Они обеспечивают более быструю и маневренную защиту по сравнению с устаревшими советскими самолетами, которые Украина использовала ранее.

Также украинские пилоты применяют F-16 для подавления вражеских систем ПВО, используя высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Это позволяет нейтрализовать российские радары и снижает эффективность российских ЗРК, делая украинское воздушное пространство безопаснее.

Кроме того, F-16 участвуют в точечных ударах по позициям войск и складам боеприпасов противника, минимизируя сопутствующий ущерб благодаря современным системам наведения.

Для полноценного использования F-16 украинские пилоты прошли интенсивное обучение в Европе и США, осваивая западные технологии вместо советских. Созданы специализированные ремонтные базы и обучены технические специалисты для поддержки самолетов в боеспособном состоянии.

Однако у Украины пока ограниченное количество F-16, а переданные самолеты — более старые модели с менее продвинутыми радарами и связью. Это ограничивает масштаб операций и эффективность интеграции с другими системами.

В целом, F-16 значительно укрепили воздушные возможности Украины, но для полного раскрытия их потенциала предстоит решить ряд задач — от увеличения парка самолетов до совершенствования тактики и логистики.

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