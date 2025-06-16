National Interest: От авианосца «Адмирал Кузнецов» осталось только название 1 16.06.2025, 19:52

Единственный российский авианосец ремонтируют уже почти 10 лет.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» уже почти десятилетие находится в ремонте и не участвует в реальных операциях. Построенный еще в советское время корабль давно утратил боеспособность, несмотря на попытки Кремля продемонстрировать развитие ВМФ и заявить о планах строительства новых авианосцев, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org)

Недавние заявления российских военных о проекте нового авианосца водоизмещением до 90 тысяч тонн, способного нести новейшие истребители Су-57, вызывают сомнения.

В условиях технических проблем и потерь в войне с Украиной, подобные планы выглядят скорее как пропагандистские заявления, чем как реальные проекты.

«Адмирал Кузнецов» с начала 2010-х годов больше проводит времени на ремонте, чем в море. За это время корабль столкнулся с серией серьезных инцидентов: пожары, падение крана, аварии при посадке самолетов и даже смерть военных. Также корабль оснащен устаревшей топливной системой на мазуте, из-за чего он легко обнаруживается по густому черному дыму.

После распада СССР из двух планируемых авианосцев только один достался России, второй был продан Китаю. История эксплуатации показывает системные проблемы российского флота и ограниченные возможности восстановить или модернизировать подобные сложные корабли.

Пока Москва говорит о строительстве новых авианосцев, единственный авианосец простаивает в сухом доке.

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