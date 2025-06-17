На территории Заславского замка начались масштабные археологические раскопки 17.06.2025, 4:01

Главная цель — исследовать загадочный подземный ход.

На территории Заславского замка начались масштабные археологические раскопки. Главная цель — исследовать загадочный подземный ход, обнаруженный еще в 1970-х годах, но до сих пор не изученный.

Как сообщил в своем сюжете телеканал СТВ, этот объект впервые нашел археолог Георгий Штыхов. Тогда ход расчистили частично: его ширина составляет около 80 сантиметров, высота — около 1 метра 20 сантиметров. Однако одна из стен оказалась повреждена, и дальнейшие исследования приостановили.

Сейчас команда археологов, волонтеров и студентов рассчитывает выяснить, какое назначение имел этот ход. «Условно — «подземный ход». Какое назначение, еще нам предстоит выяснить. Может быть, какая-то дренажная система, может, какого-то комбинированного назначения, и как какой-то лаз тайный», — пояснил Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Сейчас группа исследует западную часть сооружения, в районе брамы замка XVI века. Именно через нее въезжали княжеские дружины и купеческие караваны. Работы планируют завершить к концу июня, однако сроки могут сдвинуться из-за погодных условий или находок.

Если назначение подземного хода удастся точно определить и условия позволят, он может стать первым в Беларуси подобным объектом, доступным для посещения.

Заславский замок — один из древнейших архитектурных памятников Беларуси, построен в 16 веке. В настоящее время сохранилась Спасо-Преображенская церковь, руины замковой брамы, валы и рвы замка.

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