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Иранская атака вывела из строя все нефтеперерабатывающие заводы группы «Базан» в Израиле

  • 17.06.2025, 8:07
  • 1,668
Иранская атака вывела из строя все нефтеперерабатывающие заводы группы «Базан» в Израиле

Ракеты попали в электростанцию.

Нефтеперерабатывающие заводы группы «Базан» в Израиле были закрыты после попадания иранской ракеты. Ранее в заявлении для фондовой биржи группа сообщила, что в результате ракетной атаки в воскресенье вечером погибли трое рабочих. Ракеты попали в электростанцию, и на данный момент вся деятельность нефтеперерабатывающих заводов остановлена, пишут «Детали».

Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля заявило, что энергетический сектор готов удовлетворить все потребности в потреблении топлива, и что министр Эли Коэн посетил объект сегодня утром вместе со специалистами, чтобы определить приоритетность необходимого ремонта.

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