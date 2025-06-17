Иранская атака вывела из строя все нефтеперерабатывающие заводы группы «Базан» в Израиле
- 17.06.2025, 8:07
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Ракеты попали в электростанцию.
Нефтеперерабатывающие заводы группы «Базан» в Израиле были закрыты после попадания иранской ракеты. Ранее в заявлении для фондовой биржи группа сообщила, что в результате ракетной атаки в воскресенье вечером погибли трое рабочих. Ракеты попали в электростанцию, и на данный момент вся деятельность нефтеперерабатывающих заводов остановлена, пишут «Детали».
Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля заявило, что энергетический сектор готов удовлетворить все потребности в потреблении топлива, и что министр Эли Коэн посетил объект сегодня утром вместе со специалистами, чтобы определить приоритетность необходимого ремонта.