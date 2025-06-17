Jerusalem Post: Трамп предложит Ирану «последний шанс» на переговоры 17.06.2025, 10:34

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Фото: Shutterstock

Предложение может быть даже более выгодным, чем предыдущее.

Президент США Дональд Трамп готовит для Ирана новое предложение, которое американские и европейские чиновники называют «предложением последнего шанса».

Как сообщает Jerusalem Post, это предложение может быть даже более выгодным, чем предыдущее, переданное иранской стороне полторы недели назад. Оно по-прежнему будет основываться на принципе нулевого обогащения урана.

По информации издания, Иран обратился к Оману и Катару с просьбой о посредничестве в контактах с администрацией Трампа с целью остановить израильские удары и возобновить переговоры по ядерной программе. Саудовская Аравия также участвует в дипломатических усилиях, используя отдельный канал.

В понедельник Дональд Трамп подтвердил, что Иран передал США сигнал о желании диалога. Он заявил: «Похоже, Иран не выигрывает эту войну. Им нужно поговорить, пока не стало слишком поздно».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью ABC выразил недоверие к инициативе Тегерана. По его словам, Иран «хочет продолжать фальшивые переговоры — лгать, обманывать и тащить США за собой».

По данным Jerusalem Post, ведутся подготовительные меры к возможному участию США в ударах по иранским объектам, если президент примет соответствующее решение.

Внутри американской администрации существуют разногласия по поводу прямого участия в военных действиях. По словам источника, Центральное командование США выступает в поддержку участия, тогда как другие советники Трампа придерживаются противоположной позиции. Итоговое решение остается за президентом.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дэн Шапиро сообщил, что США размещают необходимые военные ресурсы в регионе, включая возможности для удара по объекту Фордо. Он отметил, что Трамп может использовать угрозу удара как средство давления на Тегеран, чтобы добиться прекращения обогащения урана.

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