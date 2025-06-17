Франция ужесточает правила въезда для белорусов, но с нюансом
- 17.06.2025, 17:09
Путешественники не смогут попасть в отдельные регионы страны по классической визе.
Правительство Франции приняло решение изменить условия въезда для граждан Беларуси и России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.
Теперь путешественники не смогут воспользоваться мультивизой класса С, чтобы посетить определенные регионы страны.
Речь идет о заморских территориях. Теперь для их посещения потребуется отдельная виза. Попасть в эти области можно будет, только если у человека есть действующее разрешение для въезда категории DFA.
В список территорий, для которых актуальны новые требования, вошли:
• Французская Полинезия
• Новая Каледония
• Уоллис и Футуна
• Гваделупа
• Мартиника
• Сен-Мартен
• Сен-Бартелеми
• Реюньон
• Майотта
• Гвиана
• Сен-Пьер и Микелон.
Отмечается, что оформить визу для посещения заморских территорий Франции можно там же, где получают французский «шенген» – в визовых центрах VFS Global.
Есть исключения из правил, ведь новые правила не распространяются на обладателей долгосрочных французских виз типа D, а также видов на жительство в странах Шенгенского соглашения и Европейской экономической зоны.
Обладатели таких документов, как и ранее, смогут находиться на заморских территориях Франции без дополнительных виз в течение 90 дней в каждом полугодии.