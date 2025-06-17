Франция ужесточает правила въезда для белорусов, но с нюансом 17.06.2025, 17:09

Путешественники не смогут попасть в отдельные регионы страны по классической визе.

Правительство Франции приняло решение изменить условия въезда для граждан Беларуси и России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Теперь путешественники не смогут воспользоваться мультивизой класса С, чтобы посетить определенные регионы страны.

Речь идет о заморских территориях. Теперь для их посещения потребуется отдельная виза. Попасть в эти области можно будет, только если у человека есть действующее разрешение для въезда категории DFA.

В список территорий, для которых актуальны новые требования, вошли:

• Французская Полинезия

• Новая Каледония

• Уоллис и Футуна

• Гваделупа

• Мартиника

• Сен-Мартен

• Сен-Бартелеми

• Реюньон

• Майотта

• Гвиана

• Сен-Пьер и Микелон.

Отмечается, что оформить визу для посещения заморских территорий Франции можно там же, где получают французский «шенген» – в визовых центрах VFS Global.

Есть исключения из правил, ведь новые правила не распространяются на обладателей долгосрочных французских виз типа D, а также видов на жительство в странах Шенгенского соглашения и Европейской экономической зоны.

Обладатели таких документов, как и ранее, смогут находиться на заморских территориях Франции без дополнительных виз в течение 90 дней в каждом полугодии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com