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Франция ужесточает правила въезда для белорусов, но с нюансом

  • 17.06.2025, 17:09
Франция ужесточает правила въезда для белорусов, но с нюансом

Путешественники не смогут попасть в отдельные регионы страны по классической визе.

Правительство Франции приняло решение изменить условия въезда для граждан Беларуси и России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Теперь путешественники не смогут воспользоваться мультивизой класса С, чтобы посетить определенные регионы страны.

Речь идет о заморских территориях. Теперь для их посещения потребуется отдельная виза. Попасть в эти области можно будет, только если у человека есть действующее разрешение для въезда категории DFA.

В список территорий, для которых актуальны новые требования, вошли:

• Французская Полинезия

• Новая Каледония

• Уоллис и Футуна

• Гваделупа

• Мартиника

• Сен-Мартен

• Сен-Бартелеми

• Реюньон

• Майотта

• Гвиана

• Сен-Пьер и Микелон.

Отмечается, что оформить визу для посещения заморских территорий Франции можно там же, где получают французский «шенген» – в визовых центрах VFS Global.

Есть исключения из правил, ведь новые правила не распространяются на обладателей долгосрочных французских виз типа D, а также видов на жительство в странах Шенгенского соглашения и Европейской экономической зоны.

Обладатели таких документов, как и ранее, смогут находиться на заморских территориях Франции без дополнительных виз в течение 90 дней в каждом полугодии.

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