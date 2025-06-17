В чем смысл израильских ударов по ядерным объектам Ирана 17.06.2025, 17:16

Главная цель — центрифуги.

Центрифуги на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе «серьезно повреждены, если не уничтожены полностью», заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Можем объяснить» отвечает с экспертами на главные вопросы об операции Израиля против иранской ядерной программы.

Какие объекты бомбит Израиль?

В первый день израильской атаки были нанесены удары по заводу по обогащению урана в Натанзе. Судя по спутниковым снимкам, разрушена его наземная инфраструктура. Также есть повреждения ядерного центра в Исфахане. Еще один обогатительный завод в Фордо – не пострадал, утверждает Гросси – хотя иранские СМИ сообщали об ударах по нему. В Фордо центрифуги находятся глубоко под землей – и у Израиля нет боеприпасов, чтобы гарантированно поразить их. Здесь нужны США — с их бомбами или переговорами, пишет военный эксперт Давид Гендельман.

Какую цель преследуют эти удары?

Израиль хочет лишить Иран возможности обогащать уран, сказал «МО» исследователь атомного оружия, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг. «Для ядерного заряда нужен высокообогащенный уран, его получают на газовых центрифугах. Даже не обязательно физически разрушать их – достаточно лишить электричества. Центрифуга может работать долгие годы, но в случае нештатной остановки – перезапустить ее практически невозможно. На производство новых – нужно время и ресурсы».

А Иран правда был близок к созданию ядерного оружия?

Объясняя атаку на Иран, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Тегеран накопил достаточно урана для создания 9 ядерных бомб – и приступил к их непосредственной разработке. А также якобы может передать ядерное оружие своим террористическим прокси (имеются в виду Хезболла, ХАМАС, хуситы и т.п.). Западные разведки и эксперты в этом сомневаются, отмечает Подвиг. «После выхода США из ядерной сделки в 2018 году Иран начал повышать степень обогащения урана на своих предприятиях, доведя ее до 60%. Для создания бомбы необходимо 90% и более. Но и 60% вызвали вопросы – зачем? Тегеран объяснял это научными целями, но ему не поверили. Возможно, это был политический ход — балансирование на грани возможности получить ЯО: сегодня мы его не создаем, но имеем задел для этого. Стратегия оказалась неудачной – Израиль решил нанести превентивный удар».

Есть ли риск радиоактивного загрязнения из-за ударов по ядерным объектам?

Радиоактивность природного урана низкая, даже в случае разрушения центрифуг опасность грозит только тем, кто находится непосредственно рядом с ними, говорит Подвиг. «Ни о каком заражении местности или выпадении радиоактивных осадков речи не идет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com