Axios: Трамп рассмотрит возможность ударов США по ядерным объектам Ирана
- 17.06.2025, 21:06
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Ранее он заявил о необходимости «безоговорочной капитуляции» Ирана.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики, пишет Axios со ссылкой на трех официальных лиц США.
Американские военные силы могут ударить по подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Этот завод построен недалеко от города Кум, примерно в 160 км от Тегерана.
До этого Трамп заявил об «абсолютном» контроле над воздушным пространством Ирана, подчеркнув, что иранское оружие сильно уступает по качеству американскому, и потребовал капитуляции Ирана.
Двумя днями ранее, 15 июня, Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану. Тогда в Вашингтоне заявили, что не рассматривают такую возможность. Источник портала подчеркнул, что самый быстрый способ для Ирана достичь мира — «отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия».