Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана1
- 17.06.2025, 19:42
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Президент США заявил, что его терпение на исходе.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает полной капитуляции Ирана в войне с Израилем.
«Безоговорочная капитуляция», — написал он капсом в своей соцсети Truth Social после нескольких постов об Иране.
До этого американский лидер заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана.
«У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование, и их было много, но оно не сравнится с американским оборудованием, разработанным и произведенным в США», — написал Трамп.
Также Трамп заявил, что США знают, где находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
«Мы точно знаем, где прячется так называемый «Верховный лидер». Он — лёгкая мишень, но находится в безопасности там, где он есть — мы не собираемся устранять его (убивать!), по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы по мирным жителям или американским солдатам стреляли ракеты. Наше терпение на исходе. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.