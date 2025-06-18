NI: Дональд Трамп может ослабить китайские технологии 1 18.06.2025, 13:15

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Администрации США нужно сделать ставку на тарифы и союзников.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена вновь использовать проверенную стратегию точечных тарифов, чтобы не позволить Китаю доминировать в сфере высоких технологий, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

После возвращения в Белый дом Трамп начал двусторонние переговоры, добиваясь более выгодных условий для США и привлекая иностранные инвестиции в США. Возрождение промышленности — ключевая часть его стратегии.

Секторальные тарифы уже заставили соперников, включая Канаду и Мексику, изменить свою тактику. Однако в случае с потребительской электроникой, такой как смартфоны и планшеты, такие меры могут сыграть на руку китайским гигантам, получающим господдержку от Коммунистической партии Китая.

Если ввести тарифы на устройства, китайские компании вроде Xiaomi и Lenovo, субсидируемые Пекином, смогут предлагать более дешевые товары, захватывая рынок за счет американских конкурентов. Это нанесет ущерб западным разработкам, лишит их доходов и ослабит позиции США в стратегических отраслях — 5G, ИИ и кибербезопасности.

Кроме того, каждое проданное китайское устройство — это источник пользовательских данных, доступных китайским спецслужбам. В отличие от западных фирм, китайские компании обязаны сотрудничать с государством.

Общие тарифы также могут повредить партнерам США — Южной Корее, Японии, Индии и Вьетнаму, которые активно инвестируют в американское производство.

Поэтому Белый дом, по всей видимости, сосредоточится на поддержке отечественного производства, координации с союзниками и точечных тарифах на продукцию Китая — подходе, уже показавшем свою эффективность в борьбе с Huawei.

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