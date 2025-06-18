В Армении за призывы к захвату власти задержали прокремлевского миллиардера 18.06.2025, 13:59

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Самвел Карапетян

Фото: Роман Шеломенцев / РБК

Задержание произошло на фоне скандала.

В Ереване в ночь на 18 июня правоохранители задержали российского бизнесмена армянского происхождения, руководителя ГК «Ташир», управляющей сетью ТРЦ «РИО», миллиардера Самвела Карапетяна.

Власти Армении предъявили ему обвинение в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Республики Армения), сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян, передает News.am.

По данным издания, Карапетяна перевели в Следственный комитет Армении, против него возбуждено уголовное дело. Свою вину миллиардер не признает, сказал Фероян. Накануне, 17 июня, сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыски в ереванском особняке Карапетяна, писали «Sputnik Армения» и News.am. Сообщалось, что в ходе оперативных действий силовики задержали 20 человек.

Задержание произошло на фоне скандала, возникшего после выступления Карапетяна с поддержкой иерархов Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), которую ранее подверг критике премьер-министр республики Никол Пашинян. В начале июня Высший духовный совет ААЦ призвал «компетентные государственные органы» вмешаться в антицерковную кампанию Пашиняна, которая, по мнению представителей церкви, угрожает армянской государственности и разделяет общество, ослабляя национальный дух армян.

Карапетян в конфликте церкви и премьера занял сторону первой и со своей стороны заявил, что «небольшая группа, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь и армянский народ».

Пашинян ответил на этот выпад призывом к национализации принадлежащих миллиардеру «Электрических сетей Армении», которые обеспечивают электроэнергией более 1 млн потребителей. «Это произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников ЭСА добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. После национализации добросовестность будет учтена», — написал Пашинян в соцсетях (цитата по «Интерфаксу»).

Также на фоне этого конфликта премьер-министр снял с должности директора Службы нацбезопасности страны Армена Абазяна, который руководил ведомством с ноября 2020 года, сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на официальное распоряжение. Врио директора СНБ назначен замдиректора Службы Андраник Симонян.

59-летний Карапетян занимает 44 место в рейтинге богатейших предпринимателей России и 1102-е — в списке самых богатых людей мира, по версии Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд. По сравнению с прошлым годом его состояние выросло на $300 млн. Общая выручка принадлежащего Карапетяну «Ташира», который развивает проекты в сферах недвижимости, строительства, энергетики, финансов, выпуска стройматериалов и ресторанного бизнеса, в 2024 году превысила 260 млрд рублей.

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