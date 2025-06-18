Три европейские аэрокосмические компании готовятся к объединению в июле 18.06.2025, 16:29

Роберто Чинголани

Чтобы эффективно конкурировать с такими игроками, как SpaceX.

Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space и Leonardo планируют к концу июля принять решение о слиянии своих космических подразделений. Об этом сообщил генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани на пресс-конференции в рамках Парижского авиасалона 17 июня, пишет Space News (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, компании находятся на финальном этапе оценки проекта, получившего название Project Bromo. Рассматриваются антимонопольные риски, финансовые показатели и потенциальная выгода от объединения.

Проект вдохновлен моделью создания европейской компании MBDA в 2000-х годах, которая объединила производителей ракет. Объединенная структура может получить схожую модель управления.

Глава Airbus Гийом Фори также выразил уверенность в необходимости слияния: «Мы втроем абсолютно едины во взглядах». По мнению представителей компаний, текущее состояние европейского космического сектора страдает от фрагментации и нехватки объемов производства, что мешает эффективно конкурировать с такими игроками, как SpaceX.

Предполагается, что совместное предприятие усилит Европу в спутниковой гонке за счет масштаба, объединения технологий и увеличения производственных объемов. В случае положительного решения, запуск компании может занять до двух лет из-за необходимых согласований с антимонопольными органами ЕС.

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