Три европейские аэрокосмические компании готовятся к объединению в июле
- 18.06.2025, 16:29
Чтобы эффективно конкурировать с такими игроками, как SpaceX.
Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space и Leonardo планируют к концу июля принять решение о слиянии своих космических подразделений. Об этом сообщил генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани на пресс-конференции в рамках Парижского авиасалона 17 июня, пишет Space News (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, компании находятся на финальном этапе оценки проекта, получившего название Project Bromo. Рассматриваются антимонопольные риски, финансовые показатели и потенциальная выгода от объединения.
Проект вдохновлен моделью создания европейской компании MBDA в 2000-х годах, которая объединила производителей ракет. Объединенная структура может получить схожую модель управления.
Глава Airbus Гийом Фори также выразил уверенность в необходимости слияния: «Мы втроем абсолютно едины во взглядах». По мнению представителей компаний, текущее состояние европейского космического сектора страдает от фрагментации и нехватки объемов производства, что мешает эффективно конкурировать с такими игроками, как SpaceX.
Предполагается, что совместное предприятие усилит Европу в спутниковой гонке за счет масштаба, объединения технологий и увеличения производственных объемов. В случае положительного решения, запуск компании может занять до двух лет из-за необходимых согласований с антимонопольными органами ЕС.