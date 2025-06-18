В Минск прилетел самолет российских спецслужб 18.06.2025, 16:35

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На борту мог находиться кто-то из руководства ФСБ.

Сегодня в Минск прибыл пассажирский самолет ФСБ России (номер регистрации RA-64534), пишет проект iSANS.

Он приземлился в Национальном аэропорту Минск в 10:32 по местному времени.

Предполагается, что на борту мог находиться кто-то из руководства российских спецслужб. Ранее этот самолет уже прилетал в Минск во время встреч руководителей служб безопасности и спецслужб стран СНГ.

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