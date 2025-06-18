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СМИ: Израиль ударил по бункеру главы режима Ирана

  • 18.06.2025, 17:04
  • 6,370
СМИ: Израиль ударил по бункеру главы режима Ирана
Али Хаменеи
Фото: Детали

ВВС Израиля атакуют ключевые объекты в Тегеране.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал об уничтожении Штаба внутренней безопасности Ирана. Местные источники пишут о взрывах в районе, где предположительно прячется глава режима Ирана Али Хаменеи, отмечают «Детали».

«Самолеты ВВС сейчас уничтожили Штаб внутренней безопасности иранского режима - центральное репрессивное подразделение иранского диктатора, — заявил министр обороны Исраэль Кац. — Как мы и обещали, мы продолжим наносить удары по символам власти и наносить удары по режиму аятолла повсюду».

Одним штабом удары не ограничиваются. Взрывы слышны по всему Тегерану и пригородам. Под огнем аэропорт «Паям», Хожир, Парчин.

Сильные взрывы слышны в районе Лавизан. Иранские оппозиционные каналы утверждают, что именно там расположен бункер главы режима Али Хаменеи. Официально о попытке его ликвидации пока не сообщалось.

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