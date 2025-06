СМИ: Израиль ударил по бункеру главы режима Ирана

ВВС Израиля атакуют ключевые объекты в Тегеране.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал об уничтожении Штаба внутренней безопасности Ирана. Местные источники пишут о взрывах в районе, где предположительно прячется глава режима Ирана Али Хаменеи, отмечают «Детали».

«Самолеты ВВС сейчас уничтожили Штаб внутренней безопасности иранского режима - центральное репрессивное подразделение иранского диктатора, — заявил министр обороны Исраэль Кац. — Как мы и обещали, мы продолжим наносить удары по символам власти и наносить удары по режиму аятолла повсюду».

Strikes all over Tehran right now pic.twitter.com/uoDC2pdeGL