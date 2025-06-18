СМИ: Израиль ударил по бункеру главы режима Ирана
- 18.06.2025, 17:04
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ВВС Израиля атакуют ключевые объекты в Тегеране.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал об уничтожении Штаба внутренней безопасности Ирана. Местные источники пишут о взрывах в районе, где предположительно прячется глава режима Ирана Али Хаменеи, отмечают «Детали».
«Самолеты ВВС сейчас уничтожили Штаб внутренней безопасности иранского режима - центральное репрессивное подразделение иранского диктатора, — заявил министр обороны Исраэль Кац. — Как мы и обещали, мы продолжим наносить удары по символам власти и наносить удары по режиму аятолла повсюду».
Strikes all over Tehran right now pic.twitter.com/uoDC2pdeGL— Open Source Intel (@Osint613) June 18, 2025
Одним штабом удары не ограничиваются. Взрывы слышны по всему Тегерану и пригородам. Под огнем аэропорт «Паям», Хожир, Парчин.
Сильные взрывы слышны в районе Лавизан. Иранские оппозиционные каналы утверждают, что именно там расположен бункер главы режима Али Хаменеи. Официально о попытке его ликвидации пока не сообщалось.