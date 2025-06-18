Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 11 километров 1 18.06.2025, 19:00

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Момент попал на видео.

Во вторник, 17 июня, вулкан Левотоби Лаки-Лаки на индонезийском острове Флорес вновь проснулся, выбросив столб пепла высотой до 10-11 км над уровнем моря. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (BNPB) мгновенно подняло уровень тревоги до максимально возможного — четвертого. В радиусе 8 километров от кратера власти провели экстренную эвакуацию жителей нескольких деревень.

Столб пепла образовал «грибовидное» облако, которое было видно на расстоянии до 90-150 км от эпицентра — деревни оказалась покрыты вулканическими обломками. При этом официально жертв и травмированных не зафиксировано, сообщило информагентство Момент попал на видео. Associated Press.

Воздушное движение в регионе оказалось нарушено: временно закрыт аэропорт Франсискус X. Седа на Флоресе, отменены или задержаны десятки рейсов на Бали — как внутренних, так и международных. К слову, вулкан уже показывал свой характер в 2024 и марте 2025 года: тогда извержения вызвали человеческие жертвы, повреждения и транспортные ограничения.

Вулкан Левотоби имеет две вершины: «мужскую» — Лаки-Лаки (1584 м) и «женскую» — Перемпуан (1703 м). После скрытого начала активности в декабре 2023 года, извержения в ноябре 2024-го унесли жизни как минимум 9 человек, тысячи людей были эвакуированы, а аэропорты на Бали и Флоресе закрывались из-за большого выброса пепла.

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