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Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном

  • 18.06.2025, 20:20
  • 4,326
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном

Он призвал российского диктатора сначала разобраться с Россией.

Президент США Дональд Трамп в среду, 18 июня, рассказал о предложении правителя России Владимира Путина выступить посредником в урегулировании конфликта Ирана и Израиля, на что Трамп ответил отказом.

«Он и в самом деле предложил помощь с посредничеством. Я сказал: «Сделай мне одолжение, будь посредником у себя. Давай сначала разберемся с Россией, ладно?» Я сказал: «Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом», - рассказал Трамп журналистам.

При этом американский президент заявил, что разговаривал с Путиным «вчера».

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