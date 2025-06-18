ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% 18.06.2025, 21:13

Четвертый раз подряд.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 17–18 июня сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании в мае ФРС также оставила ставку без изменений.

Регулятор отметил, что несмотря на колебания в показателях чистого экспорта, недавние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда остается стабильной, при этом инфляция остается несколько повышенной.

ФРС стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении регулятора.

Днем 18 июня рынок оценивал вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений, в 99,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Оставшийся 0,1% указывал на вариант с понижением ставки на 25 б.п. При этом рынки оценивали вероятность снижения ставок ФРС на 25 б.п. в сентябре примерно в 57,8%.

Почти все экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что ФРС на заседании 17–18 июня сохранит процентную ставку в диапазоне 4,25–4,50%.

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 29–30 июля. Большинство экономистов ожидают, что регулятор начнет смягчать свою политику в 2025 году.

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