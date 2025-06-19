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Российский Волгоград атаковали дроны: парализован аэропорт

  • 19.06.2025, 9:59
  • 2,372
Российский Волгоград атаковали дроны: парализован аэропорт

Воздушное сообщение остановлено и в Калуге.

Россияне пожаловались на атаку дронов в Волгограде 19 июня. Атака парализовала работу местного аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы российские силы отбили массированную атаку в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.

По его словам, обошлось якобы без пострадавших и повреждений.

Атака парализовала работу аэропорта в Волгограде, а также в Калуге. Ночью вводились временные ограничения на полеты.

Минобороны РФ заявляет, что минувшей ночью якобы сбили 81 украинский дрон: 19 - над территорией Брянской области, 17 - над Курской, 13 - над Смоленской, семь - над Волгоградской, шесть - над Орловской, пять - над Ростовской, пять - над временно оккупированным Крымом, по три - над Белгородской и Астраханской областями, два - над Рязанской областью и один - над Московским регионом.

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