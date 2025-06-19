Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров

19.06.2025, 11:55

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Александр Дугин

Она чует угрозу в ударах Израиля по болевым точкам диктатуры исламстов в Иране.

Множество z-СМИ разом перепечатал один и тот же текст против превентивной операции ЦАХАЛА «Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно». А в РФ множат «форумы», проектируя будущую опасную миру империю. Симоньян в статусе пророка кошмарит россиян.

А МИД усердно косплеит заявления СССР времен Шестидневной войны и Войны Судного дня.

Руки Иерусалима

«Крайне обеспокоены…» «Решительно осуждаем…» «Злодеяния…» «Особый цинизм…», «Авантюры…»«Губительные результаты…» «Объективные оценки…» «Вина..» – с таких штампов там начали утро 13 июня, когда власти, видимо, еще не поняли значение события.

«Дестабилизация…» «Конфронтация…» «Западный лагерь…» «Государства-соучастники…» «„Проталкивание“ ангажированной резолюции…», «Сведение политических счетов…» «Развязанные руки Иерусалима…» «Мирные атомные объекты ИРИ…» «Ядерная катастрофа…» «РФ призывает Израиль одуматься…» Так МИД заговорил вечером 17 июня, сменив язык тревоги на язык ненависти. Москве стал ясен размах кампании, нацеленной на ликвидацию ядерной программы исламистов, разгром их армии и аппарата репрессий.

И Кремль, как при СССР, выбрал сторону — поддержал Тегеран. Осудив удары по теократии и диктатуре, раз подобную ей строят (или уже построили?) в РФ. И чуть не в каждой фразе о «дипломатических путях решения» и «агрессии и невинных жертвах» звучит особый цинизм тех, кто уже три года сам ведет кровавую войну.

Спят безвольные игрушки

Идеологическая обслуга мечется от вранья к нытью и брани. Альтернативный философ Александр Дугин то объявляет, что «симпатии практически всего мира, даже Запада, на стороне Ирана» — а то плачет о «союзнике РФ, с самого начала СВО поддержавшем» Москву», а то — клянет Израиль за «кровожадность, жестокость и человеконенавистничество».

И это говорит бородач, призвавший «убивать, убивать, убивать» в Украине. Собравший в Москве сходку под названием «Форум будущего-2050», с целью проектирования «империи Россия». Не сам лично собравший, но с помощью квазиинститута «Царьград», лженаучного и оттого особенно заметного. Объявленная задача — понять «верный путь и его приоритетные векторы» (включая архаично понятый «суверенитет»), ведущие туда, где «окажется будущее планеты».

Заметим это «окажется» — как невольно проговорились информационные z-мечтатели о новой империи. Они знают – будущее от них не зависит. Чем окажется, тем и будет. Как писал мыслитель Гурджиев, есть те, кто владеет собой и сам строит жизнь. И те, кто подчинен влияниям. У них все оказывается. Так как они — спящие игрушки внешних сил. Как z-активисты. Какой уж там суверенитет?..

А тот, что славили чиновники и z-обслуга по случаю подписания договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана. И его 5-й и 6-й статей о военно-техническом сотрудничестве, в согласии с ними «Шахеды» крушат города и губят людей. Удар по ядерным и военным объектам, властям и их ученой челяди — крах иллюзий мечтателей о безнаказанном произволе.

А ведь недавно они объявляли свой «Форум» великим событием, какого «в РФ и мире нет». За ним, мол, всюду следят. Сидящие в кластере «Ломоносов» 1,5 тыс зрителей и сто «вип-гостей», укажут миру путь к многополярности, суверенности и автократии.

И вот мечту о многополярности рушат на глазах.

Похоже, они окажутся там, куда ведет логика развития без их участия. Но пока делают вид, что работают. Это они умеют. За это платят.

Бесенята

Ради шика на форум собрали бригаду z-болтунов, отставной козы барабанщиков и политфункционеров. Тут и министр Лавров. И его подручная Захарова. И думак Толстой, прорицавший, что когда РФ вернет империю, Балтия и Финляндия «приползут», осознав «ничтожность своего положения».

Тут и изгнанный лейбористами Гэллоуэй, глава «Рабочей партии» – якобы «патриотической альтернативы рабочего класса» системе. Трюк с пролетарскостью стар. Гитлер начал с «рабочей партии». Не зря ж Гэллоуэя славит отпетый нацист Гриффин, уволенный за оголтелость даже из ультраправой Национальной партии.

Тут и интернет-трепач Алекс Джонс с теориями заговора. И беглый киевлянин о. Андрей Ткачев, зовущий россиян мучиться и терпеть, а женщин — быть служанками мужей-хозяев. И информдиверсант Ларри Джонсон — бывший ну что ли цэрэушник с дурной репутацией.

Сколько их? Куда их гонят? (А. С. Пушкин. «Бесы»)

Маска Маска

Заманивали и Илона Маска. Но тот не стал связываться, и послал вместо себя отца – Эррола. Как бы свою маску. Тот в Москве не бывал, и прибыв, погулял, и откушал, и выспался, и поглазел.

Зашел на Красную площадь, восхитился Кремлем. А как иначе, коль строили его Антонио Джиларди, Пьетро Солари и другие. Оценил местную кухню, как пишут z-СМИ, «в небольшом кафе», что «сочетает советскую эстетику и современную элегантность». Подивился «разнообразию меню» – борщу, водке, крабам, пельменям с уткой и десерту с облепихой.

Отведал украинский борщ и котлеты «Киевские». Хвалил. Подивился ценам. Здесь заплатил 15 евро. А в Лондоне «влетел» бы на полтос — заметил отец миллиардера. Умилился, что позвали в Барнаул на чебуреки и в планетарий. А выпив, объяснил «в чем секрет воспитания гения»: «много шлепков по заднице. И все».

Что скажет на это сынок? Не знаю. Но надо ж было отблагодарить тех, кто готов укрыть его от Трампа.

Меж тем, z-СМИ млели, толкуя с поборником традиционных ценностей, — у Эррола семеро детей от трех женщин, включая падчерицу, о том умолчали. А хозяева «форума» вывели его на панель. То есть на диспут «Русский космос. Гонка за мир».

Он отсылал разом к космизму Вернадского и Федорова, звездным войнам, победе над гравитацией и воспоминаниям отца главы Space-X, как после запуска советского спутника он тревожно озирал небо.

Стоит ли он стольких слов? Так ведь никто не удостоился такого внимания z-авторов, как старина Эррол. Даже Дугин.

На колени!

А уж он старается явить публике то будущее, каким его видит. В нем РФ — диктатура и теократия без вольнодумства и инакомыслия, вечно воюющая за возврат СССР. Ее цель — «Европа на коленях». Ядерный арсенал утроен. Хотя частично истрачен на врагов «русского порядка».

РФ и Европа оккупированы единомыслием и единоверием. Светское образование под контролем религиозного. Никаких толкований традиций и ценностей — какие велены, те и есть. Никакой демократии, гражданских свобод и прав человека — он раб власти. Никаких вольностей в искусствах, разводов, абортов, чайлдфри, сексуальных и прочих меньшинств. Кто против — в тюрьмы ВПК.

Вот он образ будущего в видении Дугина, писавшего «ничем западным пользоваться нельзя… это главный императив материальном измерении жизни и… в области идей. Города будут расселены, на земле сложатся крепкие семьи со множеством ребят… За блуд — костер. За кражу — повешенье. За хулу на Царя — вечная каторга».

Вот они — вектора, о них грезят кровавые фантазеры, видящие войну в Украине, поддержку ХАМАС и дружбу с Талибами шагами к успеху их диких грез. Это они зовут «развитием».

Стражи пацанской контрреволюции

О тщетности их потуг горлопанам и шарлатанам говорили еще в 1990-х и начале XXI века. Потом — в конце его первого десятилетия. Затем — в 2020-х. Плюс об их опасности для России по самому большому счету. А значит — для мира.

Но те плевали на сигналы философов и экспертов, творя уродскую версию «Русского мира». Теперь писклявые бесы дурачат ей россиян и стращают остальных.

Тявкают они и на настоящую российскую философию от Чаадаева (или — от Сковороды, чей музей сгубила агрессия?) до наших дней.

Так или иначе, ученые и институты теперь мишень гонителей. Не первый год они воюют с Институтом философии РАН, требуя сменить его руководство или закрыть, ибо там засели «западники» и «иллюминаты», жутко вредные «русской культуре», «традиционным ценностям» и «самой Руси» — т. е. царству Иоанна Грозного сытому репой, гордому ракетой и охраняемому опричниками.

Ну, то есть эдакой иранской РФ (или русскому Ирану), что пасется под «своими пацанами», платит им дань и получает дубиной по кумполу в стиле «Союза русского народа» и «Корпуса стражей исламской революции».

Мракобесы

Попутно они не дают избрать членами и членкорами АН РФ видных ученых. Против профессора-лингвиста Елены Березович и директора Института русского языка Федора Успенского выступил военный академик Кашин. Требуя, чтобы они отказались от осуждения вторжения в Украину в 2022-м. Без покаяния, столь близкого с времен СССР, академиками их не избрали.

Историка Александра Павлова z-СМИ глумливо вопрошали — «Ты чей будешь?» и требовали не избирать членкором.

И так — со всеми, кто отвергает антироссийский курс, а стоит за вольную русскую науку и искусство, не задушенное дугиными, прилепиными и прохановыми. Эксперты, знающую ситуацию, пишут, что заседания некогда пристойного Зиновьевского клуба «похожи на худшие публичные мероприятия сталинской эпохи».

Но… Вернемся к разгрому ядерного потенциала исламистов и точечному поражению его ученой и военной верхушки. Это яркий сигнал мракобесам, их начальству и слугам. Мир, входящий в новый виток постиндустриальной революции, не хочет войны. Он долготерпелив и многомилостив. Но когда терпение иссякает, он сурово отвечает на атаки мракобесной архаики с кускусом в усах и капустой в бороде.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

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