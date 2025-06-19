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CEPA: Нефть ударила по российской экономике

  • 19.06.2025, 14:13
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CEPA: Нефть ударила по российской экономике

Платить за это придется бизнесу и гражданам.  

Бюджет России страдает от дефицита: в мае он увеличился на 200 млрд рублей и достиг 3,4 трлн рублей (1,5% ВВП), сообщает Минфин. Основная причина — падение доходов от нефти. В мае они снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет издание Cepa (перевод — сайт Charter97.org).

Средняя цена российской нефти в апреле составила $54,80 за баррель против $75 год назад. Если конфликт между Ираном и Израилем затянется, это может поднять цены, но пока эффект ограничен.

При этом ненефтегазовые доходы растут благодаря «перегретой» экономике: увеличиваются поступления от НДС и налога на прибыль. Однако рост ВВП замедляется — в I квартале 2025 года экономика выросла лишь на 1,4% в годовом выражении, а в поквартальном — начала сокращаться.

Инфляция ускоряется: картофель подорожал на 173% за год. Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 21%, снизив ее до 20% в июне. Бюджетные расходы, особенно военные, продолжают расти. В первом квартале половина дополнительных трат пошла на армию.

Хотя дефицит уже втрое выше первоначального плана (0,5% ВВП), экономической катастрофы не ожидается. У государства есть возможность занимать внутри страны и использовать резервы ФНБ (1,3% ВВП на 1 июня).

Тем не менее замедление экономики неизбежно. Путин, как и раньше, склоняется к бюджетной стабильности, что сулит стагнацию. Основной приоритет остается прежним — финансирование войны в Украине. Платить за это придется бизнесу и гражданам.

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