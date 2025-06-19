Пашинян отказался ехать в Минск
- 19.06.2025, 15:43
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Премьер Армении остается верным своему обещанию.
Министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал, кого из политиков ожидают в Минске для участия в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, пишет Белта.
Свое личное присутствие на мероприятии подтвердили все руководители стран — членов ЕАЭС (России, Казахстана, Кыргызстана), кроме премьер-министра Армении. Никол Пашинян примет участие в форуме по видеосвязи.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет посещать Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.