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ВСУ разбили колонну россиян на Донбассе

  • 19.06.2025, 16:11
  • 2,368
ВСУ разбили колонну россиян на Донбассе

Видеофакт.

На Донбассе, на Константиновском направлении, украинские защитники отбили мощный механизированный штурм российских захватчиков.

Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского (36 ОБрМП), опубликовав видео боя.

«На Константиновском направлении враг пытался прорвать нашу оборону, осуществив дерзкий механизированный штурм сразу с нескольких флангов», — говорится в описании к кадрам.

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