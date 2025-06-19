ВСУ разбили колонну россиян на Донбассе
- 19.06.2025, 16:11
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Видеофакт.
На Донбассе, на Константиновском направлении, украинские защитники отбили мощный механизированный штурм российских захватчиков.
Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского (36 ОБрМП), опубликовав видео боя.
«На Константиновском направлении враг пытался прорвать нашу оборону, осуществив дерзкий механизированный штурм сразу с нескольких флангов», — говорится в описании к кадрам.
⚔️ Морпіхи 36-ї бригади показали, як відбили штурм на Донеччині— NV (@tweetsNV) June 19, 2025
Ворог намагався прорвати оборону Сил оборони на Костянтинівському напрямку. Однак під час масованого штурму зазнав поразки.
👊 Окупанти втратили 14 броньованих машин, 6 мотоциклів та близько 50 військових. pic.twitter.com/v6Gmpaty7c