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Как голосовали поляки: интересная статистика

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  • 2.06.2025, 11:38
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Как голосовали поляки: интересная статистика
Фото: Getty Images

За Навроцкого — самые молодые и возрастные.

В Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло 1 июня боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость».

Государственная избирательная комиссия сообщила, что Кароль Навроцкий побеждает с 50,89% голосов. Рафал Тшасковский набирает 49,11%.

Явка во втором туре составила 71,63%.

Сайт Charter97.org посмотрел, как голосовали поляки.

За Навроцкого — самые молодые и возрастные

Государственная избирательная комиссия сообщила, что Кароль Навроцкий побеждает с 50,89% голосов. Рафал Тшасковский набирает 49,11%.

Кароль Навроцкий победил среди молодых. В возрастной группе 18-39 лет кандидат от «Права и справедливости» набрал 51,9% голосов, в то время как его конкурент 48,1%.

В группе избирателей, которые превысили шестидесятилетний возраст, разница была меньше — показатель Навроцкого составил 50,1%, Тшасковского — 49,9%.

В группе 30-39 лет Навроцкий показал лучшие результаты, набрав 51,5%. поддержки. Результат его соперника составил 48,5%.

В группе 40-49 лет победил уже Тшасковский. Кандидат от правящего лагеря получил 52,8%, в то время как представитель «ПиС» набрал 47,2%.

В группе 50-59 лет преимущество Тшасковского достигло 51,8%, при 48,2%. Навроцкого.

Кто победил за границей

Кандидат от «Гражданской коалиции» Тшасковский получил 63,49% голосов, в то время как за Навроцкого проголосовали 36,51% поляков, проживающих за пределами страны.

Навроцкий победил в США, где получил 56,6% голосов (против 43,35% Тшасковского).

Тшасковский выиграл в большинстве воеводств, но это его не спасло

Инфографика: rmf24.pl

Кароль Навроцкий победил в следующих воеводствах:

Люблинском (собрал 66,54% против 33,46%);

(53,20% против 46,80%);

Малопольском (58,87% против 41,13%);

Подкарпатском (71,02% против 28,98%);

Подляском (61,39% против 38,61%);

Свентокшиском (63,61% против 36,39%).

Кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковски получил большую поддержку в десяти воеводствах, но это его не спасло:

Нижнесилезское (55,81% против 44,19%);

Куявско-Поморское (53,42% против 46,58%);

Любуское (58,22% против 41,78%);

Мазовецкое (50,28% против 49,72%);

Опольское (52,98% против 47,02%);

Поморское (59,13% против 40,87%);

Силезское (51,34% против 48,66%);

Варминско-Мазурское (51,71% против 48,29%);

Великопольское (55,17% против 44,83%);

Заподнопоморское (58,03% против 41,97%).

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