Как голосовали поляки: интересная статистика

Как голосовали поляки: интересная статистика1
- 2.06.2025, 11:38
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За Навроцкого — самые молодые и возрастные.
В Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло 1 июня боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость».
Государственная избирательная комиссия сообщила, что Кароль Навроцкий побеждает с 50,89% голосов. Рафал Тшасковский набирает 49,11%.
Явка во втором туре составила 71,63%.
Сайт Charter97.org посмотрел, как голосовали поляки.
За Навроцкого — самые молодые и возрастные
Государственная избирательная комиссия сообщила, что Кароль Навроцкий побеждает с 50,89% голосов. Рафал Тшасковский набирает 49,11%.
Кароль Навроцкий победил среди молодых. В возрастной группе 18-39 лет кандидат от «Права и справедливости» набрал 51,9% голосов, в то время как его конкурент 48,1%.
В группе избирателей, которые превысили шестидесятилетний возраст, разница была меньше — показатель Навроцкого составил 50,1%, Тшасковского — 49,9%.
В группе 30-39 лет Навроцкий показал лучшие результаты, набрав 51,5%. поддержки. Результат его соперника составил 48,5%.
В группе 40-49 лет победил уже Тшасковский. Кандидат от правящего лагеря получил 52,8%, в то время как представитель «ПиС» набрал 47,2%.
В группе 50-59 лет преимущество Тшасковского достигло 51,8%, при 48,2%. Навроцкого.
Кто победил за границей
Кандидат от «Гражданской коалиции» Тшасковский получил 63,49% голосов, в то время как за Навроцкого проголосовали 36,51% поляков, проживающих за пределами страны.
Навроцкий победил в США, где получил 56,6% голосов (против 43,35% Тшасковского).
Тшасковский выиграл в большинстве воеводств, но это его не спасло
Кароль Навроцкий победил в следующих воеводствах:
Люблинском (собрал 66,54% против 33,46%);
(53,20% против 46,80%);
Малопольском (58,87% против 41,13%);
Подкарпатском (71,02% против 28,98%);
Подляском (61,39% против 38,61%);
Свентокшиском (63,61% против 36,39%).
Кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковски получил большую поддержку в десяти воеводствах, но это его не спасло:
Нижнесилезское (55,81% против 44,19%);
Куявско-Поморское (53,42% против 46,58%);
Любуское (58,22% против 41,78%);
Мазовецкое (50,28% против 49,72%);
Опольское (52,98% против 47,02%);
Поморское (59,13% против 40,87%);
Силезское (51,34% против 48,66%);
Варминско-Мазурское (51,71% против 48,29%);
Великопольское (55,17% против 44,83%);
Заподнопоморское (58,03% против 41,97%).