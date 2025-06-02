Карбалевич: В вопросе Беларуси среди польских политиков существует консенсус 2.06.2025, 13:41

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Валерий Карбалевич

Режим не ждет ничего хорошего.

Результаты президентских выборов в Польше, на которых победил президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый партией «Право и справедливость», не будут иметь значительного влияния на польско-белорусские отношения, поскольку в этом вопросе среди политиков страны существует консенсус, такое мнение высказал «Позірку» политолог Валерий Карбалевич.

«Это поняли и официальные белорусские власти, и поэтому, как можно судить по публичным заявлениям, официальный Минск не делал ставку на одного или другого фаворита и не пытался каким-то образом повлиять на результаты выборов, как он это делал во время парламентских выборов в той же Польше или Литве. В Минске посчитали, что любой из победителей будет не очень хорошо относиться к официальной белорусской власти», — считает Карбалевич.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов 1 июня президент Института национальной памяти Навроцки набрал 50,89% голосов избирателей (при явке 71,7%), его оппонент мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,11%.

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