«Лукашенко посадили на наркотики» 20.06.2025, 8:50

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И на сегодняшний день используют зависимого.

Владимир Путин ответил на вопрос, есть ли у «союзного государства» план Б, если санкционное давление на Беларусь и Россию усилится.

«И там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом план Б. Если что-то не получается, смотри план А. У нас все получится… Потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг $50 млрд. Это серьезные цифры», — сказал Путин.

— Сегодня у Путина одна цель — воевать до победного конца, — комментирует в интервью «Филину» заявления российского правителя предприниматель и блогер Александр Кнырович. — Пока Путин жив, все, что будет делать Россия — продолжать пытаться реализовать свои имперские сомнения о реальности. Путин больше не может остановиться, соответственно, вся его логика подчинена только этой цели.

— В отличие, как ни странно, от Лукашенко, которого все-таки чуть-чуть заботят другие вопросы. И когда нет картошки в магазинах, он начинает нервничать и оправдываться. Путина же это вообще никак не волнует.

Поэтому у Путина в голове все действительно хорошо: товарооборот вырос? Вырос. Не беда, что он сейчас падает. Это же не мешает воевать.

Если смотреть на ситуацию в целом, то Россия подсадила Лукашенко на наркотики, которые выглядят как дешевые нефть и газ, плюс рынок и кредиты. И на сегодняшний день нормально использует зависимого.

Что касается будущего, то мы видим, как в Беларуси и России останавливается экономика. Рост российской экономики в годовом выражении составляет 1,4%, а квартал к кварталу уже -1%, отмечает Кнырович. Это значит, что главный рынок для Беларуси скукоживается и причин для дальнейшего роста товарооборота нет.

— Судя по прогнозам, Россию ожидает стагнация. Как и товарооборот между Россией и Беларусью. И это должно беспокоить Лукашенко, но никак не беспокоит Путина. Он же тут геостратег — собрался мирить Иран с Израилем, а вы тут про какие-то деньги. Благополучие белорусов его не волнует ни в коем разе.

— Единственное, за что Путин может сказать спасибо Лукашенко — это за войну. У Беларуси оказалась некоторая часть продукции, которая ему нужна: МЗКТ, «Белшина», «Интеграл». Мы видели бурный рост по продажам, но сейчас также видим, как они останавливаются, потому что запал, который был у России, закончился.

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