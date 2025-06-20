Биржа в Тель-Авиве завершила неделю войны значительным ростом 20.06.2025, 9:35

Особенно подскочил индекс строительства.

Тель-Авивская фондовая биржа завершила в четверг пятидневную серию роста основных индексов на фоне ракетных обстрелов израильских городов иранскими ракетами. По итогам торгов в четверг индекс ТА 35 вырос на 1% до очередного рекорда в 2834 пункта. Индекс ТА 125 также прибавил 1%, пишут «Детали».

По итогам торговой недели индекс TА 35 вырос на 5,2%, TА 125 прибавил 6%, а TА 90 подскочил на 8%.

Среди отраслевых индексов на этой неделе особенно выделялись индекс строительства, который подскочил примерно на 15%, и индекс страхования, который подскочил примерно на 13%. Также выделялись индекс нефти и газа, прибавивший 10%, и банковский индекс — 7,6%.

С начала года индекс ТА35 вырос на 18,3%, индекс ТА 125 также прибавил 18%.

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