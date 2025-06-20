The Guardian: Балтику от России защитят парусные дроны 20.06.2025, 11:01

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Фото: James Brooks/AP

Дания запустила четыре таких судна в рамках пилотного проекта.

Дания начала испытания американских морских дронов Saildrone в Балтийском море с целью усиления морского наблюдения и защиты подводных кабелей и трубопроводов от возможных атак со стороны России, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Беспилотные суда длиной 10 метров используют ветер, солнечную энергию и дизельное топливо. Они оснащены искусственным интеллектом, камерами, радарами и датчиками, благодаря чему могут собирать более точную информацию о происходящем в море, чем спутники. Они уже применялись ВМС США для борьбы с наркоторговлей и незаконным промыслом, но в Европе используются впервые — именно в военных целях.

«Saildrone обеспечивает нас глазами и ушами там, где раньше их не было», — заявил генеральный директор компании Ричард Дженкинс.

Одной из ключевых задач новых беспилотников станет наблюдение за «теневым флотом» России — танкерами, используемыми для обхода санкций и поставок нефти в Китай и Индию. Saildrone способен отслеживать подозрительные перемещения судов и выявлять возможные попытки саботажа подводной инфраструктуры.

Дания запустила четыре таких судна в рамках пилотного проекта.

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