В Женеве завершились переговоры Германии, Великобритании и Франции с Ираном 20.06.2025, 21:40

Они касались иранской ядерной программы.

В Женеве завершились переговоры министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании с коллегой из Ирана по поводу иранской ядерной программы, сообщает DW в пятницу, 20 июня.

В переговорах приняли участие главы МИД Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро, Великобритании Дэвид Лэмми, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

После окончания трехчасовой встречи Вадефуль рассказал о «серьезных переговорах», по итогам которых у него сложилось впечатление, что иранская сторона принципиально готова к диалогу. «Позитивным результатом сегодня является то, что мы покидаем комнату с впечатлением, что иранская сторона принципиально готова продолжать обсуждение всех важных вопросов», - сказал немецкий министр.

«Весь регион находится в чрезвычайно критической ситуации, и наша общая цель - избежать дальнейшей эскалации и добиться прогресса в переговорах», - подчеркнул Вадефуль, добавив, что для европейцев важно участвовать в этих переговорах. «Но прежде всего, очень важно, чтобы Соединенные Штаты Америки были вовлечены в эти переговоры и в поиск решения», - добавил он. При этом защита интересов безопасности Израиля - приоритет для Германии, отметил глава МИД ФРГ. «Мы будем уделять этому приоритетное внимание во всех будущих переговорах», - подчеркнул министр.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми также призвал Иран продолжать переговоры с США о сокращении ядерной программы. «Это опасный момент, и крайне важно, чтобы мы не стали свидетелями региональной эскалации этого конфликта», - добавил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл четыре пункта предложения, которые планируется обсуждать на переговорах. Во-первых, речь идет о возобновлении работы МАГАТЭ с доступом ко всем объектам, чтобы Иран перешел к полному прекращению обогащения урана.

Два следующих пункта касаются ограничений в производстве баллистических ракет и прекращение финансирования террористических групп в регионе. Четвертое требование - это освобождение Ираном заложников.

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