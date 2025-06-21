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Израиль ликвидировал в Иране генерала КСИР, отвечавшего за финансирование ХАМАСа и подготовку 7 октября

  • 21.06.2025, 12:28
Израиль ликвидировал в Иране генерала КСИР, отвечавшего за финансирование ХАМАСа и подготовку 7 октября

Он был ключевым координатором между режимом Аятолл и ХАМАСом.

В ночь на субботу, 21 июня, используя точные разведданные истребители ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в районе иранского города Кума командующего палестинским корпусом сил «Кудс» Саида Изади. Он был ключевым координатором между режимом Аятолл и ХАМАСом, пишут «Детали».

Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛа. Изади был ликвидирован, когда находился в укрытии. В иранских социальных сетях циркулирует ролик об атаке, которая, с большой вероятностью, и является операцией по ликвидации генерала. Иранские СМИ пишут, что в результате этой атаки убиты два человека, ранены еще два.

Изади отвечал за военную координацию действий между старшими командирами КСИР и иранского режима и ключевыми фигурами ХАМАСа. Отвечал за финансирование ХАМАСа со стороны Ирана и поддерживал прямые контакты палестинскими группировками в Иудее и Самарии.

Изади также был одним из главных организаторов резни 7 октября и одним из немногих, кто знал о ней заранее. Во время войны он также отвечал за руководство силами ХАМАС, действующими из Ливана, в соответствии с интересами иранского режима в этом районе. В последнее время его активность была направлена на восстановление военного крыла ХАМАСа и сохранение его контролирующей роли в секторе Газа.

Изади был одним из разработчиков и пропагандистов конкретного плана иранского режима по уничтожению Израиля, репетицией которого стало 7 октября. Суть плана — атака на Израиль сразу с нескольких фронтов силами десятков тысяч террористов из Ливана, после массированной ракетной атаки.

«Возмездие настигнет любого», — прокомментировал ликвидацию Саида Изади министр обороны Израиля Исраэль Кац.

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