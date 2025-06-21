Освобожден Сергей Тихановский 20 21.06.2025, 16:45

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Сергей Тихановский

(Обновляется) На свободу вышли 14 политзаключенных.

На свободу вышел политзаключенный, народный блогер Сергей Тихановский. С ним освобождены блогер Игорь Лосик, журналист Игорь Корней, бывшая преподавательница МГЛУ Наталья Дулина, активист анархистского движения Акихиро Гаевский-Ханада, Галина Краснянская, Кирилл Балахонов. Всего известно о 14-ти освобожденных политзаключенных.

«Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — написал в Twitter Джон Коул, заместитель специального представителя Кита Келлогга.

Заявление было сделано через несколько часов после встречи Келлогга с Лукашенко.

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