Освобожден Сергей Тихановский

Освобожден Сергей Тихановский20
- 21.06.2025, 16:45
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(Обновляется) На свободу вышли 14 политзаключенных.
На свободу вышел политзаключенный, народный блогер Сергей Тихановский. С ним освобождены блогер Игорь Лосик, журналист Игорь Корней, бывшая преподавательница МГЛУ Наталья Дулина, активист анархистского движения Акихиро Гаевский-Ханада, Галина Краснянская, Кирилл Балахонов. Всего известно о 14-ти освобожденных политзаключенных.
«Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — написал в Twitter Джон Коул, заместитель специального представителя Кита Келлогга.
Заявление было сделано через несколько часов после встречи Келлогга с Лукашенко.