«Уровень роскоши просто зашкаливает» 3 22.06.2025, 11:52

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Белорус побывал в ОАЭ и поделился впечатлениями.

Хотя солигорчанин Александр Гойшик уже завершил свое кругосветное путешествие, ему все еще есть о чем рассказать. Последней остановкой, о которой он писал, стал Узбекистан, а после, в конце октября 2024 года, белорус направился в Объединенные Арабские Эмираты, пишет «Зеркало».

Абу-Даби: мечеть с кристаллами Swarovski, «ночные бабочки» и знакомства с трудовыми мигрантами

Перелет из Ташкента в Абу-Даби занял около трех часов. Сразу по прилете меня поразили масштабы и современность аэропорта — настоящий гигантский хаб. Людей — море. Все кипело: пассажиры со всего мира, огромные очереди, гул на разных языках. Паспортный контроль занял довольно много времени. Таможенники тщательно проверяли меня, особенно когда увидели в паспорте афганскую визу и пакистанские штампы. Спрашивали, кто я, зачем приехал, что с собой. Внимательно досмотрели багаж, особенно интересовались лекарствами и витаминами. Но все было вежливо и корректно.

Так я официально ступил на землю Эмиратов.

Особенно бросались в глаза паломники-мусульмане, прилетевшие из разных стран, чтобы совершить хадж (пятый столп ислама — паломничество в Мекку в определенное время года. — Прим. ред.). Абу-Даби и Дубай — одни из ключевых транзитных пунктов на этом пути. Сюда легче всего найти дешевые рейсы, а дальше — автобусами в Мекку, в Саудовскую Аравию. Это целая индустрия, ведь хадж обязателен для каждого мусульманина, если позволяют здоровье и финансы.

В это время в аэропортах особая атмосфера: уставшие, но восторженные лица. В них не только усталость, но и внутренняя сила. Каждый из тех, кто прилетел совершить хадж, проходит свою личную подготовку к одному из важнейших духовных испытаний в жизни. Действительно чувствуется, что люди здесь — на пути к чему-то великому и святому.

Мужчины надевают специальную белую одежду — два не сшитых куска ткани, известные как одеяние для состояния ихрам (особое состояние духовной чистоты, в которое входит мусульманин при совершении хаджа. — Прим. ред.). Женщины же одеваются куда скромнее — обычно в простые длинные платья и платки, часто черного цвета, символизирующие смирение и внутреннюю чистоту. В отличие от мужчин, у них нет специальной одежды для ихрама, но они также находятся в состоянии духовной подготовки. Их взгляды часто спокойные, сосредоточенные, в глазах — уважение и надежда. Особенно впечатляет, как в этом море людей женщины поддерживают друг друга: помогают с детьми, делятся едой и водой — маленькие моменты взаимопомощи, делающие сложный путь немного легче.

Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов. Но, хотя это политический и административный центр страны, самый известный и влиятельный город, безусловно, Дубай — о нем я расскажу отдельно, немного позже. Это словно отдельный город-государство, как Гонконг или Сингапур.

В столице на первую ночь меня ждал хост из Индонезии. Я написал ему сразу после посадки, он быстро ответил: добирайся до города — встретимся там. Кстати, неожиданная особенность: в Эмиратах, как и в других странах Персидского залива, WhatsApp блокирует голосовые звонки. Написать в мессенджере можно, а вот позвонить — нет. То есть, чтобы поговорить голосом, пришлось подключать VPN. Это был первый небольшой шок в плане коммуникации.

Что касается общественного транспорта в Абу-Даби — увы, он оказался далек от идеала, особенно если пытаешься доехать из аэропорта. Я планировал добираться на автобусе, но первый рейс просто не приехал, а второй был переполнен. После долгого ожидания мне посоветовали воспользоваться другим маршрутом.

Так я добрался до главной мечети шейха Зайда — крупнейшей в Объединенных Арабских Эмиратах и одной из самых больших в мире. Она поражает своим величием и красотой. Здесь также находится самый большой в мире ковер площадью более пяти тысяч квадратных метров (это почти как футбольное поле). Мечеть построена с использованием редких и дорогих материалов: мрамора, золота, кристаллов и драгоценных камней, что придает ей роскошь и неповторимый облик. Примечательно, что внутри установлена одна из крупнейших в мире люстр, украшенная золотом и кристаллами Swarovski.

Но, если честно, эта мечеть больше напоминала спорткомплекс, чем храм. Огромная, со множеством сувенирных магазинов и кафе на подземном уровне. Меня даже пустили в шортах, что стало полной неожиданностью. Поэтому признаюсь: особенного религиозного подъема я почти не почувствовал.

Контрастом к этой массивности было множество паломников: людей с серьезным и сосредоточенным видом, настроенных на духовное. Все выглядело очень организованно: много работников и охранников, преимущественно мигрантов из Индии, Бангладеш и Пакистана, которые поддерживали порядок в этой сложной инфраструктуре.

Агус, мой хост из Индонезии, — инженер в одной из очень престижных компаний, давно живет в Эмиратах. Раньше его семья была здесь с ним, но он отправил детей учиться на родину — это гораздо дешевле, да и родной язык там осваивать лучше. Он забрал меня от мечети и пригласил на вечеринку со своими друзьями, тоже индонезийцами. Мы поехали в один из караоке-баров. Там выступали музыканты с Филиппин — настоящая живая музыка и классная атмосфера.

Интересно, что мигранты с Филиппин очень распространены в нефтяных монархиях Персидского залива, особенно как учителя, офисные сотрудники, медики и специалисты среднего звена. Это отличает их от мигрантов из Индии и Пакистана, которые чаще всего работают руками — в строительстве, логистике и других тяжелых физически сферах.

В караоке-баре мы просидели пару часов, много говорили обо всем на свете. Ребята очень интересовались моим путешествием, особенно индонезийской его частью. Им очень хотелось услышать мои впечатления от их страны — про культуру, людей, традиции, еду. Я рассказывал, как болел, как меня обманывали на Бали, чтобы выманить больше денег. Про бесконечное путешествие на автобусе — целых двое суток. Про интересных людей, которых встретил. Разговор шел легко, время летело быстро, а ребята слушали про мои приключения, раскрыв рты.

Пакистанское гостеприимство и невыносимая жара

На следующее утро меня ждал уже другой хозяин, Мухаммед. Парень из Пакистана попросил прийти пораньше, чтобы оставить мне ключи от комнаты — сам он должен был ехать в Дубай по делам на весь день. Оказалось, он живет в обычном общежитии для трудовых мигрантов, где в небольшой комнате спят около десяти человек. Мне повезло: Мухаммед делил комнату только с одним другом-земляком, остальные двухъярусные кровати были свободны. Парни уехали в Дубай, оставили мне ключи и сказали чувствовать себя как дома. Такое доверие к человеку, которого ребята видели впервые в жизни и всего пять минут было очень теплым и неожиданным. Вообще, это необычный опыт — увидеть, в каких условиях живут гастарбайтеры и рабочие в странах Персидского залива.

Абу-Даби — не особенно интересное место для туриста. Здесь не так много достопримечательностей: есть, например, музей Ferrari World — огромный тематический парк в стиле итальянского производителя суперкаров и музей, но он стоит немало, и меня особо не привлек.

Немного прогулялся по центру города — и сразу почувствовал, как сильно печет солнце. Хотя это был конец октября, жара все равно стояла ужасная. Даже представить не могу, как люди здесь живут в разгар лета. Наверное, кроме как возле кондиционера, на улице почти невозможно находиться. Потом спрашивал у наших белорусов из Эмиратов, как им живется в таком пекле. Ответ, как в шутке: «Сначала было неудобно, а потом привык — думал, что так и надо!» Жизнь здесь проходит между кондиционером в машине и кондиционером дома. Гулять лучше уже вечером, когда темнеет и становится немного прохладнее, иначе просто невозможно.

Что касается жизни мигрантов, то большая часть рабочей силы в Эмиратах — это люди из других стран: Индии, Пакистана, Бангладеш, Филиппин и так далее. Многие из них работают в строительстве, логистике, здравоохранении, образовании, а также в сфере сервиса и гостиничного бизнеса. Жизнь в общежитиях и специально организованных жилых комплексах часто бывает непростой — маленькие комнаты, скученность, базовые условия, проблемы с санитарией. Но для многих это временный этап, позволяющий заработать и поддерживать семью дома, открывая возможности для лучшего будущего.

Безусловно, сразу бросаются в глаза цены — здесь значительно дороже, чем в Пакистане или Узбекистане. Но в магазинах огромный выбор продуктов со всего мира. Купить SIM-карту тоже недешево. Кстати, позже наши беларусы подсказали мне полезный лайфхак — гораздо дешевле и проще подключить eSIM, электронную SIM-карту. Благодаря этому совету я хорошо сэкономил на мобильной связи во всех странах Персидского залива и даже в Ираке. Не говоря уже о времени и усилиях — все подключается в пару кликов через мобильное приложение (если ваш смартфон поддерживает такую технологию). Согласитесь, круто: одна eSIM — на всю Европу или даже на весь мир!

Погулял по городу, но особого впечатления Абу-Даби не оставил — обычный большой город, без каких-либо особенных туристических «фишек». Это скорее административный центр с государственными учреждениями и музеями. Вечером поплавал, но после захода солнца спасатели уже не пускали в воду. Можно было только гулять и наслаждаться приятной прохладой. Это напомнило мне Картахену в Колумбии, где пляж тоже закрывался в 18.00, потому что после этого времени полиция завершает здесь работу и не гарантирует безопасность посетителей.

Дубай: погружение в мозаику люкса и необычное знакомство с белорусами

На следующий день я уже ехал в Дубай на комфортном автобусе — от Абу-Даби туда час пути. Не хотел передвигаться автостопом, потому что читал разные отзывы — якобы он здесь запрещен, и что трудно и — главное — недешево выбраться до самого выезда из Абу-Даби. В Дубае высадили возле огромного торгового центра, где я ждал, пока мой хост закончит работу. По приезде также купил местный проездной, который действует на всю сеть общественного транспорта в городе — очень удобно и практично.

В Дубае будто попадаешь в гигантскую мозаику роскоши: высокие небоскребы, роскошные торговые центры и искусственные острова. Жизнь бурлит, туристическая инфраструктура развита отлично, и весь город словно из фильма о будущем. Даже торговый центр, где меня высадили, — просто огромный, и каждое его крыло оформлено в стиле разных эпох античности. Там есть супермаркет Carrefour, где я нашел целый стеллаж с продуктами вездесущего «Санта-Бремора».

Нитин, мой хост, оказался очень доброжелательным айтишником из Индии, который уже несколько лет работает в Дубае. Он угощал меня индийской едой, и мы долго разговаривали о моем путешествии, об Индии. Я честно признался, что его страна мне не особо зашла: впечатления были очень сильными, но далеко не всегда приятными.

Было интересно слушать его истории о личной жизни: он сказал, что здесь, в Дубае, очень сложно найти жену. Он пока один, и это его немного огорчает. Хотелось бы жениться, но возможностей немного, и даже дома найти пару непросто. По его словам, в современной Индии большинство браков заключается по договоренности между родителями молодоженов, и ему это совсем не подходит. А чтобы встретить кого-то и влюбиться — просто нет времени. Было очень интересно услышать такую искреннюю откровенность, которая часто остается за кадром в повседневной стремительной жизни.

В ОАЭ, особенно в Дубае, много белорусов. Меня добавили в чат в WhatsApp, где я, как обычно, написал: «Привет! Я путешественник из Солигорска, еду вокруг света. Буду рад познакомиться, рассказать о путешествии. Если кто-то может приютить — отлично, если нет — буду рад просто встрече». Но, к моему удивлению, люди отнеслись очень настороженно. Несколько человек написали в личку: «Ты, извини, экстремист, из всех этих бело-красно-белых. Мы тут ездим в Беларусь, а ты такое постишь!» Ого, я же просто хотел познакомиться… Это был небольшой шок — особенно после США или Австралии, где беларусы были открытые и легкие в общении. Хотя, конечно, никого не осуждаю — понимаю, почему люди боятся.

Но нашелся один парень — Денис из Гродно. Он написал по-белорусски, что приютить не может — снимает совсем маленькую квартирку. Зато с радостью покажет город и угостит вкусным обедом. А если не найду, где остановиться, — готов даже оплатить хостел. Вот она, настоящая белорусская гостеприимность!

Денис покатал меня по городу, показал много интересного, в том числе знаменитые искусственные Пальмовые острова. Уровень роскоши там просто зашкаливает! Заехали в филиппинский буфет: платишь 10–15 долларов и ешь, сколько влезет. Это был настоящий рай для живота! Я любил такие буфеты в США, только там они обычно были китайские.

Денис оказался классным парнем, интересным собеседником с чувством юмора. Рассказал, как переехал, что работает частным преподавателем музыки, неплохо зарабатывает, иногда играет в кавер-бэнде, перевез сюда семью. Жизнь изменилась к лучшему — и он смотрит в будущее с оптимизмом. В тот вечер Денис был занят, но мы договорились встретиться на следующий день на... драник-вечеринку!

Когда спала жара, я прогулялся по городу один. Иногда казалось, что я в будущем (уже второй раз в этом путешествии!). Знаменитая Бурдж-Халифа — самый высокий небоскреб в мире. Музей будущего — просто что-то инопланетное! Футуристичный дизайн, хочется смотреть и смотреть. Но внутрь попасть не удалось — билеты нужно бронировать за два месяца. Значит, в следующий раз.

Интернациональный город, хостел-гроб и солигорский «драникье» в действии

Дубай поражает удобством: метро, автобусы — все работает четко и слаженно. Он напомнил мне Сингапур или Гонконг — города-государства, где царит международное сообщество. Люди со всего мира, языки: английский, испанский, немецкий, китайский. Много славянских лиц, часто слышишь русскую и украинскую речь. Арабов-эмиратцев — меньшинство, их немного на фоне гигантского количества работников из Индии, Бангладеш, Филиппин и Пакистана. Честно говоря, пока у пакистанцев под боком есть богатые нефтяные монархии Персидского залива с похожей культурой, языком, религией и высокими зарплатами — в холодную и бедную Беларусь их никакими «приглашениями» не заманишь. В целом мигранты составляют около 88% населения ОАЭ!

В тот же вечер я договорился встретиться со своим земляком из Солигорска, который уже давно живет в Дубае. Мы поехали на ночной пляж. В Дубае есть пляжи, открытые 24/7, особенно популярные именно ночью, когда жара спадает и люди массово выходят купаться. Все освещено, все цивильно: кабинки, души, питьевая вода, даже фонтанчики. Атмосфера классная, городская, но расслабленная. Мы приятно провели вечер, вспомнили общих знакомых, Солигорск, нашу малую родину. Такие моменты очень греют душу, особенно когда ты так далеко от дома. И не знаешь, когда сможешь туда вернуться…

На следующий день я заглянул в пакистанский барбершоп — за 3,5 доллара мне сделали отличную стрижку и навели красоту. А когда узнали, что я был в Пакистане, даже налили чашечку карака — сладкого крепкого чая с молоком и специями, очень популярного на всем Востоке.

Вечером мы забрали жену Дениса, заехали за продуктами, и я нажарил целую тарелку драников с мачанкой! Все были в восторге. Драники — это какая-то белорусская магия, которая объединяет наших людей. После вкусного ужина Денис исполнил несколько авторских песен — о путешествиях, родном Гродно, жизни. Это был чудесный, душевный вечер. Мне даже подарили беларусские шоколадки — мелочь, а как приятно!

На следующий день я переехал в хостел за пять долларов — самый дешевый, который только удалось найти (мой индийский хост уезжал, и нужно было что-то бюджетное). То, что я там увидел, трудно описать. Напоминало рабочее общежитие в индустриальном районе, с виду — капсульный хостел, но вместо капсул — жесткие деревянные ящики в трехъярусных кроватях, чем-то похожие на шкафы или даже на гробы! Никакого личного пространства, около полутора квадратных метров на человека. Только кровать, пол — и стены из фанеры, из которых не выбраться, если у тебя клаустрофобия. Но зато… дешево! Хотя меня уже ничем не напугаешь, особенно после того хостела в Гонконге, который выглядел, как камера на Окрестина.

Очень специфический опыт: люди со всего мира, разные судьбы, неожиданные встречи. Вышел покурить — и вдруг один парень азиатской внешности посмотрел на меня, просканировал буквально за три секунды и спросил:

— Ты что, по-русски говоришь?

Оказалось, он из Калмыкии. Сбежал от мобилизации в России, приехал в Эмираты на последние деньги. Уже в первый день его обманули — сначала таксисты, потом в отеле. В итоге он почти без денег, сидит в том же хостеле, листает Telegram в поисках хоть какой-то работы. Языков не знает, в отчаянии, но возвращаться — не вариант.

— На войну не пойду ни при каких условиях! — говорит.

Угостил парня сигаретой и пожелал удачи.

В тот же день мы снова встретились с белорусами. Денис с женой еще раз повезли меня показать город. Заехали в Dubai Marina — это живописные променадные зоны на берегу искусственного канала, соединенного с Персидским заливом. Небоскребы, яхты, люди со всего мира, атмосфера современности. Потом прогулялись по Старому городу — совсем другое настроение: узкие улочки, сувенирные лавки, штукатуреные стены. Кстати, именно там одно из немногих мест в Дубае, где есть бесплатная питьевая вода. А вообще в ОАЭ она совсем не дешевая. Каждый такой фонтанчик — настоящая роскошь.

Вот и пора прощаться

Всего в Эмиратах я провел чуть меньше недели. И вот пришло время ехать дальше — впереди Оман.

До приграничного городка Аль-Айн я доехал на пригородном автобусе, а оттуда — автостопом. До КПП меня подвез мужчина на грузовике… с верблюдами! Вот тебе и Эмираты — из небоскребов прямо в настоящую пустыню. Но на границе меня ждала неожиданность: оказывается, пешком ее переходить нельзя. А машины проезжают редко, да и не спешат подбирать незнакомого туриста с рюкзаком. Солнце печет, ветер как из горячего фена, воздух будто огненный. Я уже начал немного волноваться… И тут — будто подарок с небес, появился небольшой грузовичок. Водитель махнул рукой — и вот я уже еду по дороге в Оман.

До свидания, ОАЭ! Это было интересно и познавательно, когда-нибудь обязательно вернусь! Эмираты меня удивили, и не только золотом и небоскребами. Да, здесь можно выпить чай-карак в барбершопе, сфотографироваться на фоне Бурдж-Халифы, искупаться на ночном пляже и пожить в хостеле, который напоминает… шкаф. Или гроб — зависит от настроения. И все это — за одну неделю!

Больше всего мне запомнились не шопинг-моллы, а люди. Земляки с драниками и песнями, парень из Калмыкии, сбежавший от войны, индийский хост с улыбкой и искренними разговорами, пакистанцы, которые оставили мне ключи от своей комнаты, увидев впервые в жизни. Дубай — это когда днем ты в пакистанской парикмахерской, потом на ужине у белорусов, а следующим утром ловишь автостоп и едешь вместе с верблюдами. Не все золото, что блестит. Но иногда даже золото проигрывает драникам с мачанкой и чашке чая с друзьями. В моем кругосветном путешествии именно люди — самая интересная часть!

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