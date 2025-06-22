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Армия Йемена объявила о вступлении в войну с США

  • 22.06.2025, 12:43
  • 1,030
Армия Йемена объявила о вступлении в войну с США

После удара по ядерным объектам Ирана.

Йемен заявил, что вступит в войну на Ближнем Востоке после атаки США по ядерным объектам Ирана.

Соответствующее заявление в Х опубликовали Вооруженные силы Йемена.

«Йемен официально вступит в войну, держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», - говорится в сообщении.

«Если США вмешаются в атаку и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы нацелятся на его корабли и военные корабли в Красном море», — предупреждали в ВС Йемена накануне.

Напомним, в ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в городах Фордо, Натанз и Исфаган.

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