Армия Йемена объявила о вступлении в войну с США
- 22.06.2025, 12:43
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После удара по ядерным объектам Ирана.
Йемен заявил, что вступит в войну на Ближнем Востоке после атаки США по ядерным объектам Ирана.
Соответствующее заявление в Х опубликовали Вооруженные силы Йемена.
«Йемен официально вступит в войну, держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», - говорится в сообщении.
«Если США вмешаются в атаку и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы нацелятся на его корабли и военные корабли в Красном море», — предупреждали в ВС Йемена накануне.
Напомним, в ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в городах Фордо, Натанз и Исфаган.
Yemen will officially enter the war keep your ships away from our territorial waters.— Yemen Military 🇾🇪 (@Yemenimilitary) June 22, 2025