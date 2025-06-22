Парламент Ирана проголосовал за блокирование Ормузского пролива 22.06.2025, 18:31

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Через него проходит четверть мирового трафика нефтепродуктов.

Парламент Ирана после ударов США по ядерным объектам одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит четверть мирового трафика нефтепродуктов, сообщил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике Исмаил Коусари, передает Press TV. Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет национальной безопасности страны. В свою очередь командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Алиреза Тангсири заявил, что Ормузский пролив «будет закрыт через несколько часов», пишет TRHaber.

Ранее такое предложение озвучил советник верховного лидера Ирана Хосейн Шариатмадари. Он призвал перекрыть один из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли для американского, британского, немецкого и французского судоходства, а также выступил за ракетные удары по кораблям ВМС США, базирующимся в Бахрейне. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи допускал закрытие Ормузского пролива. Также такое предупреждение делало Минобороны, подчеркивая, что нефтяные танкеры по этому маршруту в Европу больше не пройдут.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и далее с открытым океаном. Через него ежедневно транспортируется примерно четверть мировых объемов морской торговли нефтью и нефтепродуктами из Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, писал Bloomberg. Financial Times оценивала этот показатель в 21%. После атаки США на объекты в Иране сразу 17 нефтяных танкеров покинули Персидский залив, следует из данных Marine Traffic. Еще 37 судов встали перед Ормузским проливом, пытаясь оценить опасность.

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