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Японское СМИ назвало имя еще одного освобожденного из белорусской тюрьмы

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  • 22.06.2025, 20:51
  • 3,666
Японское СМИ назвало имя еще одного освобожденного из белорусской тюрьмы

Его задержали в 2024 году.

Из заключения в Беларуси были освобождены двое граждан Японии, утверждает KYODO NEWS со ссылкой на источник в правительстве Японии. Ранее было известно только об одном – Акихиро Гаевском-Ханаде.

Имена освобожденных не называются, но говорится, что один из них был задержан в 2020 году, а другой – в 2024 году. После освобождения оба прибыли в Литву и находятся в «добром здравии».

Об освобождении Акихира Гаевского-Ханады стало известно 21 июня. Его задержали беларусские силовики в августе 2020 года, затем его осудили на 15 лет и 9 месяцев лишения свободы. Его обвинили по 13 статьям Уголовного кодекса.

Второй освобожденный японец, вероятно, трэвел-блогер «Этеру». По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси», он был задержан 1 декабря на перегоне Калинковичи-западные – разъезд Клинск Гомельского отделения БЖД за то, что снимал на видео «конструкции автодорожного путепровода трассы М10 Гомель–Кобрин».

Освобождение двух японских граждан и еще 12 политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского, состоялось на фоне визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога.

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