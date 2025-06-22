закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украденные из Мариуполя львы напали на директора парка «Тайган» в Крыму

1
  • 22.06.2025, 21:51
Украденные из Мариуполя львы напали на директора парка «Тайган» в Крыму

Он в реанимации.

Во временно подконтрольном РФ Крыму украденные из Мариуполя львы напали на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось во время кормления животных. Мужчина получил многочисленные травмы.

«Пострадавший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации», — говорится в сообщении СК.

Отметим, в парке «Тайган» живут львы, которых россияне украли из зоопарка в Мариуполе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров