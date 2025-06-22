Украденные из Мариуполя львы напали на директора парка «Тайган» в Крыму

Украденные из Мариуполя львы напали на директора парка «Тайган» в Крыму1
- 22.06.2025, 21:51
Он в реанимации.
Во временно подконтрольном РФ Крыму украденные из Мариуполя львы напали на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось во время кормления животных. Мужчина получил многочисленные травмы.
«Пострадавший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации», — говорится в сообщении СК.
Отметим, в парке «Тайган» живут львы, которых россияне украли из зоопарка в Мариуполе.