Украденные из Мариуполя львы напали на директора парка «Тайган» в Крыму 1 22.06.2025, 21:51

Он в реанимации.

Во временно подконтрольном РФ Крыму украденные из Мариуполя львы напали на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось во время кормления животных. Мужчина получил многочисленные травмы.

«Пострадавший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации», — говорится в сообщении СК.

Отметим, в парке «Тайган» живут львы, которых россияне украли из зоопарка в Мариуполе.

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