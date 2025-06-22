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НАТО в шаге от исторического решения

  • 22.06.2025, 22:25
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НАТО в шаге от исторического решения

Альянс преодолел сопротивление последней страны.

Страны НАТО в воскресенье приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании.

Об этом сообщили агентства Reuters и DPA.

Заявление, по данным источников, получило одобрение всех 32 членов НАТО, но станет официальным только после утверждения лидерами, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду, информирует Reuters.

Агентство DPA подтвердило, что союзники государств НАТО достигли согласия по запланированным целям в сфере оборонных расходов за несколько дней до важного саммита в Гааге.

Детали того, как удалось убедить Испанию снять оппозицию, не сообщаются.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

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