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Сергей Тихановский: Трамп «одним словом» может отпустить всех политических заключенных в Беларуси

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  • 22.06.2025, 22:23
  • 1,076
Сергей Тихановский: Трамп «одним словом» может отпустить всех политических заключенных в Беларуси

Народный блогер обратился к президенту США.

Бывший политзаключенный и народный блогер Сергей Тихановский в своей первой после освобождения пресс-конференции сказал, что надеется когда-нибудь вернуться в родную страну и призвал президента США Дональда Трампа добиться от Лукашенко освобождения всех политзаключенных — их и сейчас после событий 2020 года в Беларуси больше 1 тыс. человек.

«У президента Трампа сейчас есть сила и возможность одним словом освободить всех политических заключенных в Беларуси, и я прошу его сделать это, сказать это слово», — сказал Тихановский и повторил эту мысль несколько раз.

Политзаключенный призвал журналистов помочь ему донести эту идею до президента США.

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