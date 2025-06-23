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Археологи раскрыли секрет адаптации человечества к изменению климата

  • 23.06.2025, 10:09
Археологи раскрыли секрет адаптации человечества к изменению климата

Исследователи уделили особое внимание переломным моментам в истории человечества.

Международная группа ученых из Канады, Великобритании, США и других стран предложила новый подход к изучению влияния климатических изменений на человеческие сообщества. Специалисты доказали, что археологические данные могут стать ключом к пониманию механизмов социальной адаптации. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда создала алгоритм для анализа изменений окружающей среды и его влияния на социальные структуры в разные исторические периоды.

Исследователи уделили особое внимание переломным моментам в истории человечества. Например, анализ данных о переходе от охоты и собирательства к земледелию показал, что этот процесс был напрямую связан с климатическими изменениями после последнего ледникового периода.

«Культурное разнообразие всегда было главным инструментом выживания человечества», — подчеркнула антрополог Ариана Берк из Монреальского университета в Канаде.

Новый подход уже позволил сделать несколько важных открытий. Ученые установили, что изменения климата влияли не только на экономику древних обществ, но и на их социальную организацию, семейные структуры и даже религиозные представления.

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