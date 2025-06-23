Неактивный спутник NASA неожиданно «ожил» 1 23.06.2025, 14:08

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Ученые зафиксировали мощный радиосигнал.

Астрономы озадачены сильным всплеском радиоволн, источник которого удалось отследить до спутника NASA, неактивного с 1960-х годов, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

Астрономы были ошеломлены, когда зафиксировали мощный радиосигнал, исходящий от спутника NASA, который считался «мертвым» уже почти 60 лет. Речь идет о спутнике Relay 2, запущенном в 1964 году как экспериментальное средство связи. Его эксплуатация была прекращена в 1965 году, а в 1967 году перестала работать и вся электроника на борту.

13 июня прошлого года команда под руководством Клэнси Джеймса из Университета Кертина (Австралия) зафиксировала мощный всплеск радиоволн. Изначально ученые предположили, что это может быть новый пульсар, однако дальнейший анализ показал: сигнал пришел из области всего в 20 000 км от Земли — слишком близко для фокусировки телескопов.

После сверки с траекториями спутников стало ясно: источник сигнала — Relay 2. Поскольку спутник давно не функционирует, ученые предполагают, что сигнал вызван либо микрометеоритом, ударившим по корпусу, либо электростатическим разрядом, вызвавшим кратковременный всплеск.

Сигнал длился менее 30 наносекунд, но был сильнее всех других этот момент. По мнению Карен Аплин из Бристольского университета, такие наблюдения могут помочь в будущем отслеживать электростатические разряды на спутниках, особенно учитывая растущие риски от космического мусора и малозащищенных малых спутников.

Это событие может открыть новые подходы к мониторингу электромагнитной активности в космосе.

Фото: NASA

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